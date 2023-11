Ratapihan areenan lippuoperaattori varmistui – sopimuskumppaniksi kansainvälinen Ticketmaster

Turun Ratapihan areenarahoitus vahvalla pohjalla 17.4.2023 20:50:06 EEST | Tiedote

Turun Ratapihan Kehitys Oy:n luotsaama Turun Ratapiha -hanke on ottanut viime viikkoina merkittäviä edistysaskeleita, kun Turun kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa on tehty kehitysyhtiön tavoitteita tukevia ratkaisuja. Yhtiön mukaan päätös on tärkeä osoitus siitä, että Turun Ratapihan kaupunginosan positiiviset vaikutukset koko seudun taloudelle ja vetovoimaisuudelle on sisäistetty Turussa hyvin.