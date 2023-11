Tasapainoinen suoliston mikrobiomi on hyvinvoivan kehon perusta

”Mikrobiomin optimoiminen on avain huipputason terveyteen ja hyvinvointiin.”

– Sandra Rangel teoksessa Mikrobiomin parantava voima

Mikrobiomilla tarkoitetaan ihmisen elimistön bakteeriflooraa eli mikro-organismeja, jotka elävät kehossamme. Hyvinvointimme ja terveytemme on niistä täysin riippuvainen, sillä mikro-organismit edustavat 90 % ihmisen kehon soluista. Rangelin ajankohtainen uutuusteos perehtyy muun muassa siihen, mikä aiheuttaa mikrobiomin epätasapainon, millaisia vaikutuksia sillä on kehoomme, ja mitkä sairaudet liittyvät suoraan mikrobiomin epätasapainoon. Teos sisältää vinkkejä ja luontaisia hoitokeinoja mikrobiomin tasapainottamiseen, kun taas kirjan helpot ja herkulliset reseptit tutustuttavat lukijan sitä hoitavaan ruokavalioon. Näitä noudattamalla voi elää entistä terveempää ja energisempää elämää.

”Mikrobiomi vaikuttaa melkein kaikkeen mitä meissä tapahtuu, mielentilasta seksuaalisuuteen ja aineenvaihdunnasta immuniteettiin – jopa siihen miten koemme ja käsitämme todellisuuden ja maailman.” kertoo Rangel ja kannustaakin lukijaa pitämään huolta omasta mikrobiomistaan, sillä mikrobiomi pitää tutkitusti huolta myös sinusta.

Sandra Rangel on lääkäri, kirjailija ja kansainvälinen puhuja, joka on erikoistunut holistiseen lääketieteeseen ja mikrobiomiin. Hän on tehnyt yhteistyötä yhden maailman johtavan holistisen terveysklinikan, Hippocrates Health Instituten kanssa. Rangel on omistautunut auttamaan ihmisiä yhdistämällä perinteisen lääketieteen ja holistiset parantamismenetelmät. Hän on luennoinut Suomessa mikrobiomista ja kroonisten sairauksien parantamisesta jo vuosikymmenen ajan.

Mikrobiomin parantava voima ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 47.

