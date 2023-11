STTK:n Kohtuus kaikessa -mielenosoitus tänään: Hallitusohjelma vahvistaa vahvojen valtaa ja heikentää heikompien oikeuksia ja turvaa

Tänään lauantaina STTK ja jäsenliitot osoittavat mieltä hallitusohjelman työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisten sosiaaliturvaan kohdistamia kohtuuttomia heikennyksiä vastaan. Kohtuus kaikessa -mielenosoitus lähtee liikkeelle Helsingin Mäntymäen kentältä klo 11.00 ja suuntaa kohti Kansalaistoria, jossa ohjelma alkaa klo 12.00. STTK:n mielenosoitukseen on ilmoittautunut myös lukuisia yhteistyötahoja.

Kansalaisten tyytymättömyys hallitusohjelman kirjauksiin on lisääntynyt ja eri ryhmien huoli ihmisten hyvinvoinnista ja työntekijöiden asemasta työelämässä on kasvanut.

─ Hallitusohjelmassa esitetään merkittäviä rajoituksia neuvottelujärjestelmään ja lakko-oikeuteen sekä heikennyksiä lukuisiin työsuhteen ehtoihin, etuuksiin ja turvaan. Lista on pitkä ja epäoikeudenmukainen, kun samanaikaisesti ennestään hyvin toimeen tulevia avitetaan esimerkiksi verokevennyksillä, puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Hallitus ja sen ohjelma antavat STTK:n mielestä rukkaset aidolle yhteistyölle, neuvottelutoiminnalle ja kolmikantaiselle lainsäädäntötyölle.

─ Hallitus on kyllä kuullut työmarkkinajärjestöjä, mutta valitettavasti kuunnellut ainoastaan elinkeinoelämää ja työnantajia. Monet hallitusohjelman työelämään liittyvistä kirjauksista ovat työnantajapuolen pitkäaikaisten haaveiden täyttymys. Hallitus on vedonnut siihen, että suomalaiset työmarkkinat on saatava pohjoismaiselle tasolle. Ikäväksemme hallitus on nyt poiminut ohjelmaansa parhaat palat, ottanut valmisteluun ainoastaan työnantajapuolelle myönteisiä asioita ja jättänyt työntekijöille myönteiset asiat kokonaan pois, Palola kritisoi.

STTK on huolissaan siitä, mitä tästä kaikesta vastakkainasettelusta, työntekijöiden oikeuksien polkemisesta ja heikoimpien aseman edelleen heikentämisestä lopulta seuraa.

─ Suomalaiset työmarkkinat ovat varsin rauhalliset ja meillä on ainakin toistaiseksi ollut vakaa ja turvallinen yhteiskunta. Valitettavasti nykyisen hallituksen tavoitteilla ja toimenpiteillä halutaan lisätä vahvemman valtaa ja heikentää heikomman oikeutta. Hallitus on sulkenut korvansa niiltä lukuisilta tahoilta, jotka ammattiyhdistysliikkeen ohella ovat myös esittäneet perustellun huolensa siitä, mitä leikkausten ja heikennysten myötä on tapahtumassa yhteiskunnan heikompiosaisille, kuten pitkäaikaistyöttömille, opiskelijoille tai pätkätyöläisille. Tämä on hallituksen taholta vastuutonta, Palola toteaa.

Kaikki mukaan!



STTK kutsuu mielenosoitukseen ja sen jälkeen Kansalaistorille kaikki, jotka ovat huolissaan hallitusohjelman vaikutuksista työelämään, toimeentuloon ja turvaan.

─ Edellytämme kaikilta osallistujilta hyviä käytöstapoja. Kaiken toiminnan on oltava ehdottoman syrjimätöntä eikä se saa yllyttää vihaan tai väkivaltaan, Palola painottaa.