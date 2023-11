Brunnenille kolme voittoa Finnish Comms Awardsissa

Tartto näyttää esimerkkiä kulttuurihallinnon kestävämpään kehittämiseen: Tartu 2024 -hanke opettaa, miten kulttuuri ja taide saadaan tukemaan vihreää siirtymää 20.4.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Festivaaleilla ei tarvita tuhansia kaatopaikalle päätyviä muovikuppeja. Luomiseen ei aina tarvita uusia materiaaleja. Konserttien järjestämiseen ei tarvitse käyttää valtavia määriä sähköä. Vuoden 2024 Euroopan kulttuuripääkaupunki Tartto järjestää verkossa lähetettävän keskustelutilaisuuden ”Kultuurikompass: How To Change The World Through Environmentally Friendly Cultural Management?", jossa esitellään, miten tämän kaiken voi toteuttaa. Viron toiseksi suurimman kaupungin Tarton tavoitteena on olla vastustamaton terveiden, aktiivisten ja onnellisten ihmisten kaupunki.