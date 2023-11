FiBANin jäsentutkimus: suomalainen bisnesenkeli etsii kuumeisesti uusia sijoituskohteita

Lähes 40 % tutkimukseen vastanneista kertoo olevansa enkelisijoittajana vasta-alkaja, mutta valtaosa, jopa yli puolet kertoo olevansa enkelisijoittajana kokenut tai erittäin kokenut, ja kertoo sijoittaneensa startup-yrityksiin yli 200 000 euroa.

Yli puolet vastanneista on 1950—1970-luvuilla syntyneitä, mutta myös nuorten bisnesenkeleiden osuus on kasvussa. Alle kolmekymppinen bisnesenkeli on kuitenkin Suomessa vielä harvinaisuus.

Jopa 38 % vastanneista kertoo tehneensä exitin, eli yrityksensä tai enemmistöosakkeidensa myynnin, ennen enkelisijoittajaksi ryhtymistä. “Jäsenistössä on valtaosa yrittäjiä tai exitin tehneitä yrittäjiä, joille on kertynyt varallisuutta. Myös tietyt ikäryhmät jäsenistössämme korostuvat, koska on jo saavutettu tietty kokemustaso,” Laisi-Puheloinen sanoo.

FiBANin nuorin jäsen on 22-vuotias Eemeli Parantainen, joka kuuli FiBANista verkoston jäsenen kautta. “Alunperin oltiin tulossa yrityksen kautta pitchaamaan omaa ideaa FiBANille, mutta todettiin, ettei olekaan tarvetta lisärahoitukselle. Oivalsin, että FiBAN olisi enkelisijoittajana loistava paikka olla mukana. Olen enkelinä oppimiskäyrän alussa, mutta tavoitteeni on oppia mahdollisimman paljon enkelisijoittamisesta,“ Parantainen sanoo.

Jopa 86% enkelisijoittajista etsii uusia kohteita - IT, vastuullisuus ja lääketeknologia kiinnostavat

FiBANin tutkimukseen vastanneista jäsenistä jopa 86% kertoo aktiivisesti etsivänsä uusia sijoituskohteita. Ohjelmistoratkaisut, kestävä kehitys sekä lääketieteelliset teknologiat nousivat kyselyssä kärkisijoille kiinnostavimpina sektoreina. “Erityisesti kestävän kehityksen teemat ovat nostaneet merkitystään vahvasti. Näiltäkin toimialoilta kannattaa laittaa FiBANille hakemuksia,” Laisi-Puheloinen kehottaa.

Merkittävä osa enkeleistä kertoo löytävänsä sijoituskohteensa henkilökohtaisen verkostonsa tai tapahtumien kautta - ja harvemmin lähdetään mukaan yrityksiin, jotka ovat lähestyneet kylmäkontaktoinnin kautta. Startup-yrityksiltä odotetaan yhä useammin jo käynnissä olevaa liiketoimintaa, sillä skaalautuvuudesta halutaan näyttöä ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Enkelisijoittajia nähdään usein kohdeyritystensä hallituksissa. Yli puolet jäsenistä kertoo olleensa mukana ainakin kolmen kohdeyrityksensä hallituksissa. “Bisnesenkelit haluavat olla mukana startup-yritystensä päätöksenteossa, ja tuoda omaa osaamistaan sekä verkostojaan auttaakseen. Tutkimusten mukaan, enkeleiden mukanaolo hallitustoiminnassa lisää myös yrityksen onnistumisen todennäköisyyttä,” Laisi-Puheloinen kertoo.

Suomalaiset startup-yritykset kiinnostavat myös kansainvälisesti

Valtaosa bisnesenkeleistä sijoittaa Suomeen, mutta jäsenistössä on kiinnostusta myös kansainväliseen sijoittamiseen. Myös suomalaiset startupit kiinnostavat kansainvälisesti - FiBANin jäsenistössä on henkilöitä yli 20 eri kansallisuudesta. Osa enkeleiden rahoituskohteista löydetäänkin kansainvälisen yhteistyön, kuten EU-rahoitteisen 4NGELS-ohjelman kautta, johon haki syksyn aikana 150 startup-yritystä ja lähes 100 enkelisijoittajaa Suomesta, Puolasta, Virosta ja Sloveniasta.

Jäsentutkimuksen lisäksi FiBAN kerää vuosittain dataa bisnesenkeleiden sijoituksista. Vuonna 2022 FiBANin jäsenet raportoivat sijoittaneensa 37 miljoonaa euroa 248 startup-yritykseen.