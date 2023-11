Prolaiset osoittavat tänään sankoin joukoin mieltään hallituksen työelämä- ja sosiaaliturvaheikennyksiä vastaan

Mielenosoituksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen hallituksen päätöksiin, jotka liittyvät työnteon ehtojen sekä sosiaaliturvan heikentämiseen. Hallitus aikoo muun muassa helpottaa työntekijän irtisanomista, mahdollistaa määräaikaisen työsuhteen solmimisen, lyhentää muutosneuvotteluaikoja, lakkauttaa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaajärjestelmän, tehdä ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä palkattoman omavastuupäivän sekä puuttua ammattiliittojen sopimusautonomiaan ja lakko-oikeuksiin.

Samanaikaisesti hallitus leikkaa sosiaaliturvaa, kuten ansiosidonnaista päivärahaa ja asumistukea. Vaikutus työttömän työnhakijan tuloihin on pahimmillaan satoja euroja kuukaudessa.

— Jäsenemme ovat huolissaan ja jopa peloissaan erityisesti sosiaaliturvaan suunniteltujen heikennysten vaikutuksista. Emme voi vain seurata vierestä, kun hallitus aikoo lisätä epävarmuutta työelämässä, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Ammattiliitto Pro on syksyn aikana järjestänyt työpaikkakohtaisia mielenilmauksia, joilla on vastustettu Suomen hallituksen esittämiä työelämäheikennyksiä. Pron tavoitteena on, että Suomen hallitus neuvottelee uudistuksista työmarkkinaosapuolten kanssa aidosti.