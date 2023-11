Kaupunkiliikenne Oy:n hankkeille myönnettiin vihreää rahoitusta

Vihreä rahoitus on suunnattu ilmasto- ja ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen. Sitä myönnetään investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ilmastolle ja ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.

- Kuntarahoitus on luonteva rahoittajakumppani, koska hankkeidemme perustana ovat päästöjen vähentäminen ja ympäristöystävällisyys, Kaupunkiliikenne Oy:n ympäristöasiantuntija Satu Talvio toteaa.

Vihreä rahoitus on tavallista lainaa edullisempaa. Mitä vihreämpi hanke on, sitä edullisempi on myös rahoitus. Hankkeiden soveltuvuuden vihreän rahoituksen viitekehyksen ehtoihin arvioi Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen arviointiryhmä.

- Raitiotiehankkeemme on toteutettu perustuen poliittiseen tahtotilaan, jonka tavoitteena on kaupungin kestävä kasvu ja tiivis kaupunkirakenne. Ne mahdollistavat kaupunkilaisten vähäpäästöisen liikkumisen ja liikenteen hiilipäästöjen pienentämisen. Kaupunkiliikenteen vastuulla on rakentaa raideinfra mahdollisimman vähäpäästöisesti, Talvio kertoo.

Pisteitä Kaupunkiliikenteen hankkeet saivat mm. luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä, päästöttömät työmaat -green dealiin sitoutumisesta, resurssiviisaudesta, vastuullisuuden todentamisesta BREEAM Infrastructure -sertifiointijärjestelmän avulla ja vastuullisuudesta avaintulosalueen mittareissa. Kalasatamasta Pasilaan -hanke on ensimmäinen, joka on saanut ympäristötoimenpiteistään täydet kymmenen pistettä.