Merisalin vuoden 1899 lattialankuille etsitään uutta käyttötarkoitusta ideakilpailussa

Naantalin kaupunki remontoi parhaillaan vuonna 1899 valmistunutta Merisalia Vanhankaupungin rannassa. Osana kunnostustöitä myös lattiarakenne uusitaan. Naantalin kaupungin rakennuttajainsinööri Veli-Matti Sandberg kertoo, että purkutöiden aikana salin lattian alta paljastui 1950–60-luvun lankkulattiaa. Myös alkuperäistä, 1800-luvun lopun leveää lankkulattiaa löytyi apukeittiön tiloista.

Alkuperäisen, vuoden 1899 lattialankun leveys on n. 16 senttimetriä ja sitä onnistuttiin säästämään n. 1–3 metrin paloissa satakunta metriä. Näille lankuille etsitään nyt kaupungin käynnistämässä ideakilpailussa uutta käyttötarkoitusta.

– Merisalin remontti on herättänyt paljon kiinnostusta, joten haluamme myös osallistaa kaupunkilaiset miettimään, miten vanhaa lattiaa voitaisiin hyötykäyttää. 1800-luvun lopun lattialankut ovat pala Naantalin historiaa, emme halua hävittää niitä, vaan kiertotalouden hengessä ideoida niistä uutta, Sandberg kertoo.

Ideoita lattialankun uusista käyttötarkoituksista kerätään nyt sähköisellä lomakkeella sekä kaupungin palvelupisteissä. Osallistumisaikaa on 10.12.2023 saakka, jonka jälkeen tilalaitoksella käydään ideat läpi. Paras ehdotus palkitaan joulukorilla, ja lisäksi kaikkien yhteystietonsa jättäneiden osallistujien kesken arvotaan toinen joulukori.

Remontti etenee

Merisali on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja tärkeä osa Vanhankaupungin rannan maisemaa. Merisali valmistui vuonna 1899 seurustelu- ja kokoontumistilaksi, sitä ennen paikalla sijaitsi kylpylän kokoussali. Rakennusta on muutettu ja laajennettu useaan otteeseen eri vuosikymmenillä.

Nyt Merisali peruskorjataan ja laajennetaan vastaamaan entistä paremmin ravintolatoiminnan tarpeita. Veli-Matti Sandberg kertoo, että tarkoituksena on mahdollistaa Merisali palvelemaan naantalilaisia seuraavatkin sata vuotta.

– Urakka on edennyt aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä rakennusvalvonnan, muiden viranomaisten ja suunnittelijoiden kanssa. Kiihkein purkamisvaihe alkaa olla takana ja pian olisi tarkoituksena aloittaa uuden rakentaminen, Sandberg sanoo.

Merisalin rakennusurakassa Kailon saaren päätyyn toteutetaan laajennusosa. Myös apukeittiötiloja ja jätehuoltotilaa parannetaan. Lattian uusimisen lisäksi korjataan kiinteistön perustuksia sekä kuivatus- ja tuuletusratkaisuja. Rakennuksen ulkopinnat kunnostetaan tarpeellisin osin.

Arvokiinteistöä uudistetaan vanhaa kunnioittaen. Sandberg kertoo, että uusi lankkulattia tehdään alkuperäisten lattioiden mallin mukaan. Lattiaksi tulee tiheäsyistä puuta, josta tehdään yhtä leveää lankkua kuin vuoden 1899 lattia oli. Saliin on myös tulossa samat värisävyt kuin alun perin Merisalissa on ollut. Vanhoja sävyjä on löydetty purkamisen aikana rakennuksen kerroksista.

Urakan on tarkoitus valmistua ensi keväällä, jonka jälkeen Merisalissa voi aloittaa uusi ravintolatoiminta.