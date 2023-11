”Palkansaajien ääntä on kuunneltava”, vaatii Ammattiliitto Jyty Kohtuus kaikessa -mielenosoituksessa

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima pitää hallitusohjelman kirjauksia epäoikeudenmukaisena.



– Palkansaajien ääntä on aidosti kuunneltava. Näennäisellä kuulemisella ja yksipuolisella sanelupolitiikalla ei luoda kestäviä rakenteita, Voima kommentoi.



Voima ei usko, että työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä lausuntokierros vientivetoisesta työmarkkinamallista tuo tilanteeseen ratkaisua.



– Jotta työmarkkinamalli voisi toimia, osapuolten on yhdessä sitouduttava siihen, mikä tarkoittaa, että sen on synnyttävä neuvotteluteitse. Sovittelijan toimintamahdollisuuksia rajoittavaa lakia ei pidä säätää.

– Työnantajatkaan tuskin haluavat mallia, joka voi pahentaa työvoimapulaa ja lisätä työtaisteluita, Voima lisää.



Esitys vientimallin kirjaamisesta lakiin on Ammattiliitto Jytylle yksi merkittävimmistä syistä olla mukana Kohtuus kaikessa -mielenosoituksessa, mutta painavia syitä on lukuisia muitakin.



– Määräaikaisten työsuhteiden lisääminen, irtisanomisen helpottaminen, palkaton sairauslomapäivä, lakko-oikeuden rajaaminen, muutamia mainitakseni. Lista on pitkä ja kohtuuton, Voima sanoo.

Kohtuus kaikessa -mielenosoitus lähtee liikkeelle Helsingin Mäntymäen kentältä klo 11.00 ja suuntaa kohti Kansalaistoria, jossa ohjelma alkaa klo 12.00. Jytyn puheenjohtajalla Jonna Voimalla on Kansalaistorilla oma puheenvuoronsa.

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi