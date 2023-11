Prismassa on tänä vuonna historiallinen Black Friday – Näistä viidestä tuotteesta odotetaan vuoden 2023 hittejä

Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,7 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa. ​​

Prisma on S-ryhmän perheystävällinen hypermarket, jossa on pysyvästi edullinen hintataso ja monipuolinen tuotevalikoima. Prismassa voit hoitaa kaikki kodin hankinnat yhdellä kauppamatkalla. Laajan päivittäistavaravalikoiman lisäksi Prismassa on kattava tarjonta kodin, vapaa-ajan ja pukeutumisen tuotteita. Prisma.fi-verkkokaupassa voit ostaa tuotteita ja tutustua osaan myymälöiden käyttötavaravalikoimasta. Suomessa on tällä hetkellä 76 Prismaa. www.prisma.fi