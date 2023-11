SDP:n Peltonen ja Heinäluoma kysyvät ministeri Rantaselta: mikä muuttui yhdessä yössä?

- Avunpyyntö Frontexilta on aivan oikea ja vastuullinen päätös, sillä Suomen itäraja on myös EU:n yhteinen ulkoraja. Suomen itärajan turvallisuus ja vakaus on tärkeää niin Suomelle kuin myös koko EU:n yhteinen asia, kansanedustajat muistuttavat.

Peltonen ja Heinäluoma kummastelevat kuitenkin sisäministerin vastausta eilisellä eduskunnan kyselytunnilla, kun häneltä nimenomaisesta aiheesta kysyttiin.

- Vielä eilen ministeri kertoi, ettei EU:n tai Frontexin avulle ole mitään tarvetta tässä hetkessä. Herää kysymys, mikä muuttui yhdessä yössä? Miksi sisäministeri niin painokkaasti eilen tyrmäsi kysymyksemme mahdollisesta tuesta ja sen pyytämisestä kyselytunnilla?

-Suomi on osa EU:ta ja yhteistyö rajavalvonnassa ja sen puitteissa tarvittaessa saatava apu ovat aivan keskeisiä ulottuvuuksia rajaturvallisuutemme varmistamisessa, kaikissa tilanteissa.