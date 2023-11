Daikinilta Pohjoismaiden oloihin kehitetty uuden sukupolven ilmalämpöpumppumallisto

Nepura edustaa Daikinin kylmien ilmastovyöhykkeiden lämmityskäyttöön tarkoitettujen ilmalämpöpumppujen viidettä sukupolvea. Uusilla ilmalämpöpumpuilla pystytään leikkaamaan merkittävästi lämmityskauden energiankulutusta jopa pohjoisimmassa Suomessa. Tällä on suuri merkitys kiinteistöjen energiankulutukselle hiilidioksidipäästöille, sillä lämmityskauden pituus voi olla eteläisessäkin Suomessa noin 250 vuorokautta.

”Koskaan ennen ilmalämpöpumppujen kehitystyössä ei ole huomioitu näin huolella todellisia Pohjoismaiden käyttöolosuhteita. Ilmalämpöpumppu voidaan asentaa millä lämmitysjärjestelmällä tahansa varustettuun taloon, joten niiden rooli asumisen energiankulutuksen pienentämisessä ja asumismukavuuden lisäämisessä on todella merkittävä”, Daikin Finlandin toimitusjohtaja Mikko Ropponen kertoo.

Nepura-mallien suorituskykyä hiottiin ensin Daikinin ilmalämpöpumppujen tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa Tšekissä tehdyissä pitkissä laboratoriotesteissä. Sen jälkeen testilaitteet tuotiin Pohjoismaihin koko talven kestäneisiin olosuhdetesteihin, joiden aikana ilmalämpöpumppuihin liitetyt tiedonkeruuyksiköt kokosivat lämpöpumppujen toiminnallisuuden ja ohjauksen viimeistelyyn tarvittavaa tietoa laitteista todellisissa käyttöolosuhteissa.

”Talvitesteillä pystyttiin parantamaan energiatehokkuutta tehostamalla ulkoyksikön sulatusjaksoja. Älykäs, tarpeen mukaan ohjautuva sulatuslogiikka ei tuhlaa energiaa, mutta pitää ulkoyksikön lähes huurteettomana, jolloin sisälämpötila pysyy mahdollisimman tasaisena”, Daikin Finlandin tekninen päällikkö Jussi Kummu kertoo.

Viisi erilaista uuden sukupolven ilmalämpöpumppua

Uuteen Nepura-mallistoon kuuluu viisi erilaista ilmalämpöpumppua: Daikin Emura N, Stylish N, Perfera N, Lattimalli N ja Comfora N. Huippumalli on moderni designlämpöpumppu Emura N, lattialle sijoitettava erikoismalli taas sopii erityisesti mataliin tiloihin sekä mökkikäyttöön, jossa se lämmittää lattiat nopeasti. Nepura-sarjan tehokkain malli on 40-sarjan Perfera N, jonka lämmityskapasiteetti on jopa 8,8 kW.

Daikinin Nepura-sarjan lämpöpumppuja testattiin viime talvena Äkäslompolossa, jossa lämpötila laski jopa -38 asteeseen. Uudet lämpöpumput olivat käynnissä koko talven ajan.

”Lämmityskustannusten kannalta kovimmat pakkaset eivät kuitenkaan ole oleellisia, vaan pitkän ajan suorituskyky ja luotettavuus. Suomessa ulkolämpötila on -15 C ja +15 C välillä 300 päivää vuodessa ja esimerkiksi Jyväskylässä lämpötila kävi -20 astetta kylmempänä viime talven aikana vain kuutena päivänä”, Kummu muistuttaa.

Kaikki Nepura-sarjan ilmalämpöpumput soveltuvat myös tilojen energiatehokkaaseen viilentämiseen kesän kuumimpina hellepäivinä. Tällä on yhä suurempi merkitys lämpötilojen noustessa. Viime kesien pisimmät yhtenäiset hellejaksot ovat kestäneet yli kolme viikkoa, jolloin rakennukset eivät enää ehdi jäähtyä öisin ilman lisäviilennystä. Tämä aiheuttaa jo vakavia terveysvaikutuksia ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille, ja muutaman viikon hellejakso voi THL:n mukaan aiheuttaa jo satoja ennenaikaisia kuolemia, joita lämpöpumppujen viilennysominaisuudella voidaan ehkäistä.

”Ilmalämpöpumpulla sisälämpötilan saa pidettyä aina mukavalla ja turvallisella tasolla, ja samalla lämpöpumppu myös puhdistaa sisäilmaa”, Ropponen toteaa.

Daikin Nepura -ilmalämpöpumpuissa käytetään monivaiheista ilmanpuhdistusjärjestelmää. Puhdistuksen tehon viimeistelee Flash Streamer -suodatus, joka tuhoaa hengitysilman epäpuhtauksia kuten mikrobeja, homeita ja siitepölyjä.

Sekä sisä- että ulkoyksiköt poikkeuksellisen hiljaisia

Tärkeä mukavuustekijä on myös lämpöpumpun hiljaisuus. Daikin Nepura -lämpöpumppujen puhaltimet on suunniteltu yhteistyössä aerodynamiikan ja akustiikan asiantuntijoiden kanssa. Sisäyksiköiden äänitaso on hiljaisella asetuksella vain 19 dB, joka merkitsee käytännössä liki kuulumatonta rauhallista huminaa.

”Erityisesti tiivisti rakennetuilla alueilla on tärkeää myös ulkoyksiköiden hiljaisuus. Nepura-sarjan laitteet eivät häiritse naapureita edes kesähelteillä, jolloin oleskellaan paljon ulkona”, Kummu sanoo.

Ulkoyksiköiden ääntä on vaimennettu edistyksellisellä puhaltimen muotoilulla sekä uudistetulla ja parannetulla keinukompressorilla, joka käy värinättömästi ja säästää energiaa.

Ilmalämpöpumppujen käyttömukavuutta ja hallittavuutta parantaa merkittävästi etäohjaus Onecta-sovelluksen avulla. Wifi-liitäntä kuuluu kaikkien Nepura-mallien vakiovarustukseen ja älypuhelinsovellus mahdollistaa jopa 50 ilmalämpöpumpun ohjaamisen, ajastuksen ja energiankulutuksen seurannan mistä tahansa ja milloin tahansa.

”Etäohjauksen avulla esimerkiksi mökin lämpötilan voi nostaa mukavuustasolle jo ennen perille saapumista. Lisäksi ohjelmoinnilla voi huomioida sähkön hintojen vaihtelun ja alentaa pyyntilämpötilaa hieman, kun pörssisähkö on kalleimmillaan”, Kummu kertoo.

Energiansäästössä auttaa myös Daikinin kehittämä ja ensimmäisenä ilmalämpöpumppuihin tuoma takkalogiikka, jota on Nepura-malleissa kehitetty edelleen. Älykäs takkalogiikka huomioi tulisijan lämmön eikä tuhlaa sähköä lämmitykseen kun muita lämmönlähteitä on käytössä, vaan auttaa levittämään lämpöä mahdollisimman tehokkaasti ja tasaisesti.

Daikin tuo markkinoille myös maailman ensimmäisen sääohjauksella varustetun ilmalämpöpumpun Perfera N:n. Perfera N:n sääohjaus vapauttaa käyttäjän aikaa ilmalämpöpumpun asetusten säätämisestä ja varmistaa samalla entistä tasaisemman sisälämpötilan kaikissa olosuhteissa. Perfera N sääohjaus varmistaa, että ilmalämpöpumpulla ei lämmitetä tarpeettomasti liikaa missään tilanteessa. Tasaisemman sisälämpötilan lisäksi Perfera N varmistaa myös pienemmät lämmityskustannukset.

Nepura-malliston lämpöpumput ovat tilattavissa Daikin-jälleenmyyjiltä heti marraskuussa 2023.