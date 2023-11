SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa

Arvoisa puoluevaltuusto,

Ärande partifulmäktige,

Hienoa olla täällä tänään aloittamassa tämä puoluevaltuustokausi. Puoluevaltuutettuna olo on kunniatehtävä, jonka puoluekokous meille antanut ja käyttäkäämme saamaamme valtaa viisasti. Onnittelut vielä jokaiselle.

Jag vill ännu gratulera er alla till denna viktiga uppgift som partikonferensen har gett er.

Tällä kaudella meillä on ensin edessä presidentinvaalit. Niihin käymme yhtenä rintamana, jotta Suomi saa taas arvojemme mukaisen presidentin. Keväällä edistämme yhdessä solidaarisemman, vastuuntuntoisen Euroopan sanomaa ja teemme kaikkemme, jotta sosialidemokraattisten europarlamentaarikkojen määrä nousee kahdesta vähintään kolmeen.

Sen jälkeen aloitamme aktiivisen työn kohti kunta- ja aluevaaleja.

Vi har tre val framför oss, där vi kan främja ett jämlikt, solidariskt och rättvist Finland och Europa.

Toivon, että onnistumme yhtenäisenä puoluevaltuustona saamaan kuuluviin kentän äänen, teidän äänenne, jotta yhä useampi suomalainen uskoo SDP:n olevan heidän puolellaan. Toivon, että yhdessä edustamme sitä laajaa joukkoa, joka päivittäin edistää sosialidemokratiaa kunnissa, hyvinvointialueilla, piirijärjestöissä ja puolueosastoissa.

Hyvät valtuutetut,

Elämme hetkeä, jota leimaa epävarmuus ja huoli tulevasta sekä hämmästys siitä, että mitä ihmisten leimaaminen meihin ja muihin voi oikeasti tarkoittaa.

Tämä ajassa, jossa ilmastonmuutos etenee, luontokato jatkuu, sota Euroopassa ei lopu ja loukkaukset kansainvälisiä sopimuksia kohtaan johtavat siviilien kärsimykseen ja humanitaariseen kriisiin. Tässä ajassa Orpon hallitus jatkaa tulevaisuudelta leikkaamista ja hiekkakakkujen tekemistä.

Tässä hetkessä sosiaalinen vastuu, vaikuttavat toimet ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi ja kansainvälisesti vahva solidaarisuus ovat asioita, joissa hallituksen tulisi toimia, olla vahva ja vaikuttava. Sillä muutos tehdään nyt ja koko ajan, ei odottamalla seuraavaa hallituskautta.

Maan hallitus on lähtenyt murtamaan työmarkkinoita, jotka suojaavat paitsi matalapalkkaisia, työelämänoviiseja ja heikommassa asemassa olevia niin myös vakautta ja kansainvälistä luottoa Suomen työmarkkinoiden ennakoitavuuteen, investointi-innokkuuteen. Orpon hallitus on myös keskittänyt tarmonsa rikkaiden verotuksen alentamiseen ja ihmisten jakamiseen meihin ja muihin.

Ja juuri näinä aikoina meidän puoluevaltuuston tulee käyttää saamaamme mandaattia viisaudella. Meidän tulee kirittää, kannustaa ja haastaa Anttia, Nasimaa, Niinaa ja Matiasta sekä Tyttiä, Kimiä ja Piritaa, meidän tulee käydä terävää keskustelua siitä, että miltä sosialidemokratia kentällä näyttää. Mutta yhtä lailla meidän tulee nyt tukea puoluejohtoa, tarjota nojaa sille, että sosialidemokratia näkyy, kuuluu ja saa kannatusta. Sillä nyt jos koskaan maailma tarvitsee vahvaa sosialidemokratiaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja mahdollisuuden vapauteen.

Vi borde ge vårt stöd till partiets ledning så att socialdemokratin kan höras ännu bättre och starkare.

Arvoisa puoluevaltuusto,

Piirit ovat meidät edustajikseen valinneet, lähettäneet meidät tuomaan viestiä kentältä siitä, miten kunnissa, hyvinvointialueilla ja eri puolilla Suomea menee. Käydään tätä keskustelua avoimesti, rakentavasti ja toisiamme kunnioittaen.

On tärkeää tuoda esille ne huolet, joita hyvinvointialueiden rakentaminen meissä aluevaltuutetuissa herättää. Miten pystymme rakentamaan ja uudistamaan palveluita kun maailman muutoksessa kirittävää on tullut niin paljon ja sopeutustoimien aikataulut uhkaavat investointitarpeiden toteuttamisen. Tällä hetkellä hyvinvointialueet kärsivät puutteellisesta rahoituksesta, joka johtaa siihen, että palveluiden kehittämisen ja vaikuttavuuden parantamisen sijaan ne joudutaan lopettamaan. Jälleen kerran päädytään jaottelemaan ihmisiä heihin, joilla on varaa ja mahdollisuus hakea palveluja ja heihin, joilla ei ole.

Nu måste vi ta hand om framtiden, våra barn och unga. Vi måste se till att alla barn och ungdomar kan bygga en god framtid för sig själva.

Me sosialidemokraattiset kuntapäättäjät olemme huolissamme lasten ja nuorten varhaiskasvatus- ja koulupoluista. Kunnat ovat nyt ennen kaikkea lasten ja nuorten. Kuinka pystymme tarjoamaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluja yhä kiristyvässä taloudessa. Kunnissa ja kaupungeissa rakennetaan Suomen tulevaisuus ja tuon tulevaisuuden tulee olla valoisa, luoda nuoriin uskoa, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Sitä me sosialidemokraattiset päättäjät haluamme.

Hyvä puoluevaltuusto,

Meillä on edessämme mielenkiintoinen valtuustokausi oppositiopuolueen johtoa tukien. Käydään arvojemme mukaista, mutta kipakkaa keskustelua siitä kuinka sosialidemokratia rakentaa Suomea, kuinka sosialidemokratia edistää solidaarisuutta ja rauhaa epävakaassa maailmassa. Ja ennen kaikkea, huolehditaan me osaltamme, että Suomen seuraava presidentti edustaa meidän arvojamme, edistää yhteisymmärrystä ja vakautta Suomessa ja maailmalla.

Hyvää ja antoisaa puoluevaltuuston kokousta kaikille!