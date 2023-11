Puheenjohtaja Antti Lindtmanin puhe SDP:n puoluevaltuustossa 18.11.2023

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Hyvät toverit, bästa kamrater,

Tampereelle on aina kiva tulla. Ei yksin siksi, että se on ollut kautta historian yksi suomalaisen sosialidemokratian voimakeskuksista. Vaan myös siksi, että Tammerkosken ympäristö on aina täyttynyt työstä, sivistyksestä ja kulttuurista. Ja Tampereen menestys ja vetovoima ansaitsevat tulla noteeratuksi, kolmannen kerran Suomen vetovoimaisin kaupunki.

Valitettavasti kokoonnumme aikana, joka on täynnä epävarmuuksia, vastakkainasettelua ja uusia konflikteja. Kun meidän kaikkien tulisi juuri nyt keskittää tärkein osaamisemme elämän suojeluun tällä maapallolla ja globaalin ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseen, geopoliittiset jännitteet kiristyvät äärimmilleen. Sodan liekit riehuvat edelleen Euroopassa ja nyt myös lähi-idässä.

Täällä Tampereella eläneen Juice Leskisen biisin teema on nyt entistäkin ajankohtaisempi ja se kuuluisi ohjeeksi maailman kaikille kansoille: “Ollaan ihmisiksi!”. Tätä sanomaa Suomen ulkopolitiikan pitäisi lähettää koko voimallaan.

Ystävät,

Koko Euroopan turvallisuustilanne on nopeassa muutoksessa. Tänään on 633. päivä, kun Venäjä jatkaa brutaalia hyökkäyssotaa itsenäistä kansakuntaa kohtaan. Rauhasta ei näy merkkejä. Joka päivä näemme kuinka kammottavat sodan kasvot ovat, eivätkä sen raadellut arvet parane nopeasti. Vahvan tuen Ukrainalle on jatkuttava niin kauan kuin on tarve. Suomen, EU:n ja Yhdysvaltojen on yhdessä tehtävä kaikkensa sen eteen, että tuki Ukrainalle säilyy yhtenäisenä.

Naapurissamme Venäjä on muuttunut häikäilemättömäksi, arvaamattomaksi ja aggressiiviseksi. Ja viime päivien uutiset itärajaltamme korostavat, että Suomen on oltava valppaana ja hereillä ja kaikissa tilanteissa meidän on huolehdittava Suomen turvallisuudesta. Tässä hetkessä tämä tarkoittaa erityisesti rajaturvallisuuden varmistamista ja vahvistamista. Ei pidä unohtaa, että Suomella on 1350 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Samalla se on EU:n ja Naton pisin yhtenäinen raja Venäjään. Siksi se mitä rajoillamme tapahtuu, on myös Suomea laajempi turvallisuuskysymys.

Viime viikkoina tilanne itärajalla muuttui selvästi. Mieleen tulivat vuoden 2015 tapahtumat Sallan ja Raja-Joosepin alueella. Venäjä muutti toimintaansa ja oli selvää, että tilanne viittasi hybridivaikuttamiseen.

Tällaisessa tilanteessa Suomen viestin pitää olla nopea ja kristallinkirkas: Suomi ei antaudu minkäänlaiselle vaikuttamiselle, jolla yritetään horjuttaa Suomen turvallisuutta. Heikko tai haparoiva reagointi olisi tässä tilanteessa lähettänyt signaalin, joka olisi ollut omiaan lisäämään tämänkaltaista toimintaa.

Tiukka reagointi on ollut perusteltua myös humanitäärisestä näkökulmasta. Se ehkäisee sitä, että ihmisiä alettaisiin laajemmin käyttää hybridivaikuttamisen välineenä. On selvää, että Suomi ja Suomen rajaviranomaiset noudattavat aina, myös normaalista poikkeavassa tilanteessa, kaikkia kansainvälisiä sitoumuksia ja sopimuksia.

Hyvät ystävät,

Suomella oli hyvä valmius vastata itärajalla käynnissä olevaan tilanteeseen – kiitos viime hallituskaudella rajavartiolakiin tehtyjen muutosten. Nämä työkalut saatiin pakkiin yhdennellätoista hetkellä, ja nyt hallitus saattoi nojata toimenpiteissään niihin.

Tuemme hallituksen linjaa ottaa nämä työkalut käyttöön – rajaturvallisuus on koko kansakunnan yhteinen asia. Suomen on oltava varautunut reagoimaan tarvittaessa myös nykyistä pahempaan tilanteeseen, ja hallituksen tehtävä on nyt varmistaa, että tähän on täysi valmius.

Tilanne korostaa sitä, että valmiutta ja varautumista pitää entisestään parantaa kolmen kokonaisuuden kautta. Ensinnäkin, Rajavartiolaitoksen rahoitusta on vahvistettava, jotta rajavartijoiden määrä ei käänny laskuun tulevina vuosina. Rajaviranomaisten toimintakyvyn ja riittävien resurssien varmistaminen kaikissa tilanteissa on koko eduskunnan yhteinen asia.

Toiseksi Suomen pitää ottaa selkeästi aktiivisempi ote EU:n maahanmuuttopaketin läpiviemiseksi. On Suomen etu, että EU-tasolla saadaan luotua toimivat ratkaisut tilanteeseen, jossa jäsenvaltioiden rajoihin kohdistuu voimakas paine. EU:n yhteinen rintama lähettäisi selkeän ennaltaehkäisevän signaalin, että EU pystyy vastaamaan ihmisiä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen.

Kolmanneksi Suomen ei kannata jäädä odottelemaan niin sanotun rajamenettelyn säätämistä vasta EU:n niin edellyttäessä. Tässä asiassa on järkevää olla etunojassa ja säätää rajamenettely jo nyt käytettäväksi tilanteen niin vaatiessa. Kannustan hallitusta tässä asiassa huolelliseen, mutta ripeään etenemiseen.

Hyvät ystävät,

Vahva EU on Suomen etu nyt ja tulevaisuudessa. Toimiva EU-suhde ja aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen EU-päätöksenteossa ovat välttämättömiä menestyksellemme. EU:n valmistautuessa laajentumiseen on unionin myös uudistuttava. Päätöksentekoa on uudistettava, yhteistyötä on vahvistettava. Suomella on ollut jäsenyytemme alkuajoista lähtien arvostettu ja noteerattu asema EU-pöydissä. Orpon hallitukselta odotetaan nyt yksituumaisuutta ja aloitteellisuutta Suomen aseman turvaamiseksi ja vahvistamiseksi. Hallituksen ja hallituspuolueiden sisältä jatkuvat puheet suomen EU-erosta ja ovat vastuuttomia ja vaarallisia. Pääministerin pitää koota ministereidensä rivit, jotta Suomen ääni kuuluu unionissa. Suomen paikka ei todellakaan ole EU:ssa ulko-oven vieressä pälyilemässä ja vilkuilemassa poispäin, vaan eturivissä tekemässä ehdotuksia, miten EU tässä ajassa parhaiten suojelee kansalaisiaan ja turvaa hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

EU:ta pitää vahvistaa ja EU-päätöksentekoa on uudistettava. Jotta unioni pystyy vaikuttamaan maailman kriiseissä lähellä ja kaukana, on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa siirtyminen määräenemmistöpäätöksiin perusteltua.

Suomella on kaikki syyt viedä eteenpäin myös puolustusyhteistyön kehittämistä ja syventämistä. Epävarmassa ajassa EU:n on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Meidän on edistettävä toimivin, käytännönläheisin askelin EU:n puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä. Samalla jokaisella EU-maalla on vastuu huolehtia omasta uskottavasta puolustuksestaan.

Puolustusteollisuuden vahvistaminen on osa Euroopan strategisen omavaraisuuden parantamista. Nopean toiminnan joukkoja on kehitettävä eteenpäin ja yhteistä suorituskykyä on tehostettava. Paremmalla koordinaatiolla voidaan välttää päällekkäisyyttä, vauhdittaa puolustuskykyjen ajanmukaistamista ja puolustusmateriaalihankintoja – varsinkin elintärkeää ammustuotantoa niin Ukrainan kuin EU-maiden omiin tarpeisiin. Unionin tasolla voidaan edistää myös huoltovarmuutta yhtenäistämällä puolustusteollisuusmarkkinoita. Tämä kehitystyö ei kilpaile Naton kanssa, vaan on kaikilla tasoilla sitä täydentävää.

Askel puolustusyhteistyön syventämiseen ja puolustusasioiden roolin nostamiseen EU:n tasolla voitaisiin ottaa perustamalla oma ministerineuvosto puolustusasioille sen sijaan, että niitä käsitellään ulkoasiainneuvoston alaisuudessa. Meidän on haettava aktiivisesti konkreettisia toimia, jotka vievät eri tasoilla puolustusyhteistyötä eteenpäin.

Hyvät ystävät,

Lähi-itä on ruutitynnyri, jonka viereen on tuotu isot tulitikut. EU:n aloitteellisuutta kaivataan rauhan rakentamiseksi ja pitkään jatkuneen epäoikeudenmukaisuuden ja vastakkainasettelun vähentämiseksi. Hamasin julma hyökkäys Israeliin lokakuun alussa on käynnistänyt väkivallan kierteen, jolle ei näy loppua ilman kansainvälisen yhteisön päättäväistä toimintaa ja yhtenäistä esiintymistä. Israelilla on oikeus olemassaoloon ja turvallisiin rajoihin. Palestiinalaisilla on oikeus omaan valtioon ja itsemääräämiseen.

EU on tuominnut Hamasin toiminnan. Nyt unionin on vaadittava palestiinalaisten elämän suojelua, sillä Hamasin terroriteot eivät ole satojen tuhansien viattomien siviilien vastuulla.

Tilanne Gazassa on muuttunut humanitaariseksi katastrofiksi. Viattomien uhrien määrä kasvaa ja tuho laajenee, molemmat raivoisaa tahtia. Valtava määrä ihmisiä on ilman ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Jopa sairaaloita ja viimesijaisia turvapaikkoja pommitetaan.

Siviilien tappamista ja vahingoittamista ei voi oikeuttaa millään perusteella, eikä missään. Ei Ukrainassa, ei Israelissa, ei Palestiinassa, eikä Gazassa. Kansainvälistä humanitaarista oikeutta on kunnioitettava joka tilanteessa. Tässä ei ole poikkeuksia. Alueelle tarvitaan todellinen todellinen tulitauko, jotta siviilejä on mahdollista suojella ja avustuskuljetusten perillepääsy voidaan varmistaa.

Suomella on pitkä linja ihmisoikeusperustaisen ulkopolitiikan edistäjänä. Meillä on aina ollut kokoamme suurempi vaikutus kansainvälisesti. Nyt hallituksella kesti kuitenkin kuukausi myöntää humanitaarista apua Gazaan. Jatkossa tulee toimia tehokkaammin ja nopeammin kriisin äärellä, ja ennakoida apua hätää kärsiville.. Ulkoministerin on toimittava aktiivisesti maailmalla, ja Suomen on tarjottava kaikki tukensa rauhanprosessin edistämiselle. Meillä on hyvät suhteet alueen maihin, niin Israeliin kuin arabimaihin, ja voimme toimia sillanrakentajana tässäkin erittäin vaikeassa asiassa.

Ylitse kaiken tulisi muistaa presidentti Martti Ahtisaaren sanoma: Rauha on tahdon asia!

Hyvät ystävät,

Pelokas Suomi haikailee menneisyyttä, rohkea Suomi katsoo tulevaan.

Siksi teimme välikysymyksen Suomen tulevaisuuden avainasiasta – nuorten asemasta, nuorten suomalaisten pärjäämisestä, kannustamisesta ja toivon näköaloista. Hallitus antaa aiheen suureen huoleen, kun se tähtää leikkauksensa nimenomaan nuoriin. Mikä pahinta, monet leikkaukset kasaantuvat samoille nuorille muodostaen kohtuuttoman taakan kannettavaksi.

On lyhytnäköistä, että hallitus leikkaa Suomen suurimmasta vahvuudesta, joka on inhimillinen pääoma. On päinvastoin rohkaistava nuoria, jotka kouluttautuvat niihin taitoihin, joita Suomi tarvitsee, on kannateltava nuoria, joiden into ja ideat uudistavat työelämää, joiden toive omasta kodista ja perheestä tuovat Suomelle tulevaisuuden.

Suosittelen Petteri Orpoa tarttumaan kirjaan, ja nimenomaan eläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron tärkeään teokseen nimeltä Puuttuvat puoli miljoonaa. Se kertoo selkein sanoin, miksi meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa syrjäyttää nuoria, lisätä entisestään epävarmuutta työ- ja perhe-elämässä, heikentää luonnon tilaa ja ilmastonsuojelua, ja ylipäätään lietsoa kauhukuvia synkästä huomispäivästä. Meidän kansallinen ja yhteinen tehtävämme on luoda tulevaisuuden toivoa, sillä ilman toivoa ei ole tulevaisuutta.

Meidän on siis kannustettava ja kannateltava Suomen nuoria, autettava kasvukivuissa ja vaikeiden vaiheiden yli, niin että kukaan ei koe yksinäisyyttä eikä joudu syrjään. Meillä on myös sata tuhatta nuorta suomalaista, joilla on maahanmuuttajatausta. He ovat täällä käyneet koulut suomalaisilla kielillä, ja heitä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja arvostavasti. Suomessa jokainen ansaitsee mahdollisuuden, eikä ketään leimata, eikä ennakolta tuomita. Se on suomalainen, reilu yhteiskunnan malli. Ja vain reilu Suomi, jonne jokainen on tervetullut tekemään töitä ja perustamaan perheen, voi menestyä myös taloudellisesti ja kansainvälisessä kilpailussa. Pelokas Suomi jää pimentoon, rohkea Suomi herättää huomion ja huomataan.

Hyvät ystävät,

Paljon puhutaan “pohjoismaisesta mallista”, johon hallitus haluaisi vauhdilla viedä Suomen työmarkkinoita. Haluan painottaa, että kun puhutaan pohjoismaisesta mallista, on syytä puhua aidosta pohjoismaisesta työmarkkinamallista. Hallituksen nyt ajamassa versiossa kyse ei ole siitä, vaan päinvastoin. Muissa Pohjoismaissa yhteistyötä ja ratkaisuja haetaan aitojen neuvottelujen kautta, eikä nyppimällä rusinoita pullasta pelkästään työnantajapuolen suuhun. Toisin kuin on annettu ymmärtää, pohjoismaisessa työmarkkinamallissa jousto ja työntekijän turva ovat aina tasapainossa.

Tanskassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys. Joustavien työmarkkinoiden vastapainoksi siellä on erittäin korkea työttömyysturva ja maailman vahvimmiksi kuvatut työllisyys- ja koulutuspalvelut. Tanskassa harvat ovat pitkään työttöminä ja nuorisotyöttömyys alhainen, mikä johtuu nimenomaan laadukkaista työllisyyspalveluista.

Ruotsissa taas työelämän murroksessa on korostettu kolmea periaatetta: Muutosten tulee tapahtua turvallisesti, työntekijät saavat osansa yritysten menestyksestä ja työelämäosapuolten vuoropuhelu on tiivistä ja elävää.

Orpon-Purran mallissa mikään näistä periaatteista ei ole toteutumassa. Suomessa oikeistohallitus unohtaa ihmisten auttamisen ja tukemisen. Valtioneuvoston eteisestä palkansaajalle löytyy vain karttua.

Aitoa neuvottelutilannetta tai luottamusta osapuolten välille ei synny niin kauan kuin hallitus kirjoittaa linjauksensa Etelärannan työnantajalinnakkeesta annetuilla kynillä. Miksi työnantajat menisivät todelliseen neuvottelupöytään, jos he jo hallituksen päätöksin saavat sataprosenttisesti tavoitteensa lävitse?

Suomalaiset eivät halua kulkea taaksepäin aikaan, jolloin työntekijät eivät saaneet neuvotella työehtosopimuksista, aikaan jolloin yksittäinen työntekijä jätettiin ilman tukea.

Me uskomme neuvotteluun sanelun sijaan. Me vetoamme hallitukseen sekä yritysten että työntekijöiden menestyksen, kasvun ja hyvinvoinnin puolesta

Hyvät ystävät,

Tarjoan nyt Orpon-Purran hallitukselle sopimisen tietä. Suomi tarvitsee kättä päälle -sopimuksen. Sen sijaan, että hallitus lyö nyrkkiä pöytään ja yrittää viedä Suomea väkisin menneisyyden malliin, pitäisi hallituksen kutsua osapuolet aitoihin neuvotteluihin ja keskittyä Suomen tulevaisuuden kannalta aidosti isoihin kasvun kysymyksiin.

Kättä päälle -sopimuksen ytimessä on tasapaino. Kokonaisuuden pitää olla tasapainoinen niin työnantajien kuin työntekijöiden näkökulmasta. Valtio puolestaan voi luoda sopimisen kannusteita molemmille osapuolille. Korostan: molemmille osapuolille. Yksipuolisuuden tie johtaa umpikujaan, kuten nyt olemme nähneet.

Meidän on huolehdittava tulevaisuuden taidoista ja osaamisesta, luotava kärkiteknologioilla taloudellista menestystä ja korkeaa työllisyyttä: saatava parhaaseen käyttöön Suomen arvokkain luonnonvara – luottamus – joka on inhimillinen pääoma, ja Suomen erityinen supervoima.

Pääministeri Orpo: esitän, että ohjaatte Suomen takaisin kasvun tielle, pois edessä olevasta vastakkainasettelun kierteestä, koska tässä tilanteessa, taantuman kynnyksellä, Suomella ei ole siihen varaa.

Hyvä ystävät,

Kättä päälle -sopimus lähtee viidestä elementistä, jotka vastaavat Suomen talouden kannalta tärkeimpiin kysymyksiin.

Ensimmäinen elementti on panostaminen osaamiseen ja osaavaan työvoimaan. Suomen väestön ikääntymisen haasteet ovat meidän kaikkien tiedossa. Työikäisen väestön määrä laskee ja niukkuus eri alojen ammattilaisista kasvaa. Kasvatetaan korkeakoulujen aloituspaikkoja hallituksen esittämää kunnianhimoisemmin ja pidetään kiinni niin monelle osaamisen päivittäjälle tärkeästä aikuiskoulutustuesta.

Toinen elementti on työperäinen maahanmuutto. Toisen päähallituspuolueen, perussuomalaisten, nuiva suhtautuminen maahanmuuttoon heijastuu myös työperäiseen maahanmuuttoon ja koko hallituksen linjaan. Vaikka käytännössä KAIKKI elinkeinoelämän toimijat painottavat kasvavaa tarvetta työperäiselle maahanmuutolle, hallitus ei ole tähän tarpeeseen vastaamassa, päinvastoin. Siksi, unohdetaan kolme kuukautta ja ulos maasta -sääntö, toivotetaan osaajat mieluummin tervetulleiksi rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa.

Kolmas elementti on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, jossa on uuden kasvun alku. Parlamentaarisen sovun mukaiset TKI-panostukset ovat merkittäviä ja tärkeitä. Pitää kuitenkin elää ajassa. Laman kynnyksellä on vaara, että etenkin PK-yritykset sopeuttavat toimintaansa karsimalla tulevaisuuden rakentamisesta – tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Kasvatetaan erityisesti yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukea, niin sanottua TKI-verovähennystä ja vahvistetaan osaamisvetoista kasvua.

Neljäs elementti on hätäpaketti rakennusalalle. Asuntorakentaminen on laskemassa alimmalle tasolle sitten vuoden 1948 – siis vuoden 1948. Nostokurjesta on tullut uhanalainen laji kaupunkikuvassa. Jos ahdinkoon ei reagoida riittävän voimakkaasti, on edessä konkursseja, työttömyyttä, asuntopula ja vaikeuksia työvoiman liikkuvuuteen. Tehdään rakennusalan tukipaketti: otetaan käyttöön määräaikainen ensiasunnon ostajan korkovähennys, ulotetaan kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiöissä asuville ja hyödynnetään ARAa paremmin.

Viides elementti on luopuminen työelämäheikennyksistä. Tasapaino kättä päälle -sopimukseen löytyy vain, jos hallitus on valmis arvioimaan uudelleen yksipuolisia suunnitelmiaan. Hallituksen pitää ottaa pois pöydältä ideologiset toimet, joilla ei edes ole työllisyysvaikutuksia tai valtion taloutta vahvistavaa vaikutusta. Vain näin toimimalla voidaan luoda aito neuvotteluasema.

Toistan viestini hallitukselle: Etsikää tasapainoinen sopu. Ei nyrkkiä pöytään, vaan kättä päälle.

Hyvä ystävät,

Suomi on tilanteessa, jossa isossa kuvassa maailma palaa, omia rajojamme koetellaan, taantuma uhkaa ja oikeistohallitus jakaa kansaa.

Suomi ja suomalaiset ovat aina pärjänneet, kun olemme koonneet voimamme yhteen. Nyt tarvitaan luottamusta, kansallista yhteistyötä ja yhteisymmärrystä, aktiivisuutta maailmalla. Silloin kun maailmalla myrskyää ja ympärillä on pimeyttä, pitää olla uskoa ja toivoa huomiseen.

Luokaamme siis sitä yhdessä ja yhteistyöllä. Ollaan ihmisiksi.