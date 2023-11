SDP asetti ensimmäiset ehdokkaat eurovaaleihin

- Sosialidemokraatit ovat koko Euroopassa se voima, joka toimii linjakkaasti oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. SDP tulee asettamaan eurovaaleihin vahvan listan ja tavoittelee näissä vaaleissa vaalivoittoa sekä edustajamäärän kasvua, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kertoo.

Nyt asetetut ehdokkaat ovat Tanja Airaksinen (Savo-Karjala), Emmi Lintonen (Häme), Ville Merinen (Pirkanmaa), Suna Kymäläinen (Kaakkois-Suomi) ja Eero Heinäluoma (Helsinki).

Tanja Airaksinen on kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustaja Kuopiosta.

- Suomi tarvitsee Euroopan unionia ja EU Suomea. Lähden mukaan näihin vaaleihin, koska haluan olla kertomassa suomalaisille EU:n ja äänestämisen merkityksestä. Europarlamentin jäsenenä haluaisin edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja sosiaalipolitiikkaa lapsuudesta eläkeikään, sekä koulutuksen ja työvoiman liikkuvuutta, Airaksinen sanoo.

Emmi Lintonen on Demarinaisten varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Forssasta.

- Tulevaisuudessa EU:lla pitää olla strateginen, vakautta luova kompassi, jonka neula osoittaa EU:n ja sen kansalaisten suojeluun kaikilla elämän osa-alueilla, myös taloudellisesti. EU tarvitsee kattavan köyhyyden vastaisen ohjelman sekä lainsäädännön eurooppalaisesta vähimmäistoimeentulosta. On huolestuttavaa, jos äärioikeistopuolueet lisäävät kannatustaan eurovaaleissa. Se on uhka työntekijöiden ja ihmisoikeuksien kannalta. Se on nähty nyt meillä Suomessakin, Lintonen toteaa.

Ville Merinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaalta, joka tunnetaan sosiaalisessa mediassa myös Terapeutti-Villenä.

- Etenkin nuorten mielenterveysongelmien kasvuun vaikuttaa olennaisesti somen ja älypuhelimien käyttö. Euroopan unionin on tärkeää jatkaa somejättien ja tekoälyn sääntelyä ja vuoropuhelua someyritysten kanssa siten, että käytöstä tulee terveellisempää ja turvallista. Koen sen itselleni hyvin merkitykselliseksi työksi, Merinen kertoo.



Suna Kymäläinen on neljännen kauden kansanedustaja Lappeenrannasta.



- Lähden ehdolle, koska haluan ottaa uuden poliittisen haasteen vastaan ja ajaa Suomen asiaa Euroopassa. Europarlamentin jäsenenä haluaisin vaikuttaa itäisen Suomen ja rajaseudun asemaan, sillä tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa EU:n ulkorajoista huolehtiminen on keskeinen turvallisuuskysymys sekä Suomelle että unionille. Koen, että minulla on näihin asioihin liittyvää osaamista ja ymmärrystä. Lisäksi minulle tärkeitä vaikuttamisteemoja ovat erityisesti liikennepolitiikka ja infra-asiat sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset, Kymäläinen toteaa.

Eero Heinäluoma on Euroopan parlamentin jäsen, joka on toiminut aiemmin myös muun muassa kansanedustajana ja eduskunnan puhemiehenä.

- Näissä vaaleissa tärkeää on, että EU vahvistuu turvallisuusyhteisönä ja tekee tarpeelliset uudistukset kansalaisia kuullen. Työllisyyden, talouden ja toimeentulon asiat nousevat ensi vaalikaudella entistä tärkeämmiksi. Ilmastotyötä on tarve jatkaa, ja siinäkin on kuunneltava kansalaisia herkällä korvalla. Aloitteellinen rakentava linja antaa mahdollisuuden puolustaa Suomen etua meille erityisen tärkeissä asioissa, kuten metsäkysymyksissä. Asioiden hoitamisessa EU:ssa kokemus on hyödyksi, Heinäluoma painottaa.



