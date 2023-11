Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen ehdolle europarlamenttivaaleihin

Forssalainen Lintonen on toiminut vuodesta 2012 lähtien kuntapolitiikassa ja nykyisin myös aluevaltuutettuna. Koulutukseltaan Lintonen on optikko (AMK). Demarinaisten ensimmäisenä varapuheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2017 lähtien ja sitä ennen aktiivisena toimijana Hämeen Demarinaisissa. Lisäksi vuodesta 2022 alkaen Lintonen on toiminut jäsenenä Euroopan laajuisen sosialidemokraattisten naisten kattojärjestön PES Womenin hallituksessa.

”Pidän tärkeänä sitä, että tasa-arvotyö kaikilla elämän alueilla on edelleen Euroopan sosialidemokraattien ensisijainen tavoite. Me kestämme vastaiskut vain, jos uskallamme vaatia lisää demokratiaa, rauhaa ja solidaarisuutta. On tärkeää, että osoitamme sitoutumisemme sukupuolten tasa-arvoon kaikilla politiikan aloilla ja kaikilla maailmassa”, kertoo eurovaaliehdokas Lintonen.

”Emmi Lintonen on toiminut pitkään naisten oikeuksien puolustajana niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Emmin yhteistyötaidot ja aktiivisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia suomalaisella europarlamentaarikolla, jonka täytyy pitää pienen mutta tärkeän EU-maan ääntä esillä eurooppalaisessa päätöksenteossa. Suomella on merkittävä rooli Euroopan unionissa tasa-arvon ja oikeusvaltion edistäjänä, varsinkin kun sitä haastetaan monelta suunnalta jopa jäsenmaiden sisältä. Naisten perusoikeudet kuten aborttioikeus ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet tarvitsevat puolustajan!”, painottaa Tytti Tuppurainen, Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

”Naisten oikeuksien puolustaminen on tärkeää. Kun naiset voivat hyvin, koko yhteiskunta voi hyvin. Kahden tyttären äitinä olen ylpeä siitä, kuinka pitkälle Euroopan tasa-arvotyössä on päästy. Tehtävää kuitenkin vielä riittää, ja olen tähän työhön käytettävissä”, päättää Lintonen, Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja ja SDP:n eurovaaliehdokas.

SDP:n puoluevaltuusto nimesi myös eurovaaliehdokkaiksi kevään 2024 vaaleihin europarlamentaarikon Eero Heinäluoma, kansanedustajan Suna Kymäläinen, kansanedustajan Ville Merinen ja erityisopettajan ja varakansanedustajan Tanja Airaksinen.