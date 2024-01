Linda, Linda! saatavilla äänikirjana

Linda, Linda! on tarina lahjakkaasta ja persoonallisesta urheilijasta, josta kasvoi Suomen kautta aikain paras maalintekijä ja kaikkien jalkapalloa harrastavien tyttöjen esikuva. Linda Sällström aloitti yleisurheilijana ja voitti ikäkausikisoissa Suomen mestaruuden 60 metrin aitajuoksussa ja seiväshypyssä. Jalkapallo vei kuitenkin voiton, ja jo 15-vuotiaana hänet valittiin Palloliiton lupaavimmaksi tyttöpelaajaksi. Samassa palkintotilaisuudessa Vuoden Poikapelaajaksi valittiin Teemu Pukki.

Teemua ja Lindaa yhdistää myös se, että kumpikin on maaleillaan raivannut Suomelle tien jalkapallon EM-kisoihin.

Linda, Linda! jatkaa kirjailija Mika Wickströmin ja kuvittaja Arto Nyyssösen suosittua sarjaa, jossa ovat ilmestyneet Teemu Pukki Baby ja Mörkö Marko. Uutuuskirja Linda, Linda! on edeltäjiensä tavoin hyvää mieltä sekä sanoin että kuvin tuottava tarina, joka vetoaa niin lapsiin ja nuoriin kuin aikuisiinkin. Aina aidosti omana itsenään esiintyvä Linda Sällström on saanut tässä kirjassa näköisensä tarinan, johon hänen ihailijoidensa on helppo samaistua.

Mika Wickström on palkittu lasten- ja nuortenkirjailija, joka on kirjoittanut myös useita urheiluaiheisia tietokirjoja. Kuvittaja Arto Nyyssönen on sarjakuvataiteilija ja graafikko, jolla on kokemusta myös futisnuorten valmentamisesta.

WICKSTRÖM, MIKA & NYYSSÖNEN, ARTO : Linda, Linda!

Äänikirja

ISBN 9789523811157

Ilmestymisaika: Joulukuu 2023

Teos on saatavilla kaikista kuunteluaikapalveluista.