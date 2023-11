Diakonissalaitoksen Jonotetaan yhdessä -joulukeräys kutsuu tukemaan mielenterveyspalveluissa jonottavia nuoria

Asunnottomuuden poistaminen vaatisi valtiolta selkeät suuntaviivat ja yhteistyövelvoitteen: ”Palvelujärjestelmässä on nykyisellään valuvika” 10.10.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomi on Asunto ensin -malleineen asunnottomuustyön pioneeri, ja tilastojen mukaan asunnottomien määrä on vähentynyt meillä tasaisesti. Nuorten ja naisten asunnottomuus on kuitenkin lisääntynyt, ja samalla nuorten piiloasunnottomuus on yleistä. Tilanne kaduilla onkin tilastoja karumpi. Jos asunnottomuus halutaan poistaa, valtiolta tarvittaisiin selkeät suuntaviivat sekä yhteistyövelvoite. Ihminen yksilöllisine tarpeineen tulisi nostaa kehittämisen keskiöön.