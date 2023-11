Pohteen vanhat asiakaspalvelunumerot poistuvat käytöstä

Uudet numerot on päivitetty Pohteen verkkosivuille palvelujen yhteystietoihin, ja ne näkyvät hyvinvointialueelta tulevissa puheluissa. Asiakkaita pyydetään huomioimaan, että vanhat numerot eivät enää toimi 1.1.2024 alkaen.



Asiasta on jo tiedotettu aiemmin 29.6.2023: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanu käyttöön uusia asiakaspalvelunumeroita