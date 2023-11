Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toteutettiin infrahankkeita kohtuullisesti - päällystyksiä vähän kustannustason noustessa (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Tiehankkeet sijoittuivat eri puolille Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Valtaosa hankkeista on ollut erilaisia liittymäjärjestelyjen parantamisia sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantavia hankkeita.

Hankkeiden toteuttaminen on ollut mahdollista runsaan erillisrahoituksen (mm. EAKR ja MAL) turvin. Useassa hankkeessa on ollut mukana myös merkittävä kuntarahoitusosuus. Hankkeilla on edistetty erityisesti kestävää liikkumista ja liikenneturvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten edellytyksiä.

Merkittävimpänä alueemme tiehankkeena käynnistyi Hyryntien siirto Kuhmossa. Hankkeella mahdollistettiin Kuhmo Oy:n sahalaitoksen toimintojen laajeneminen siirtämällä maantietä.

Vuonna 2023 uusittiin tai korjattiin perusteellisesti seitsemän siltaa, ja lisäksi pienempiä korjauksia tehtiin 28 siltaan. Merkittävimpänä siltakohteena valmistui Kiiminkijoen ylittävä Jokikylän silta Haukiputaalla.

Merkittävänä kehittämishankkeena käynnistyi Väyläviraston toteuttamana Poikkimaantien parantaminen Oulussa. Poikkimaantien hankkeen käynnistyminen oli sidoksissa Stora Enson investointipäätökseen. Tiehanke parantaa Poikkimaantien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ja tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Teiden uudelleen päällystämisiä pystyttiin toteuttamaan ainoastaan noin 150 km:n matkalle, ja jalankulku- ja pyöräilyväylien osalta 7 km:n matkalle. Viime vuosina päällystykset ovat kohdistuneet valtakunnallisen linjauksen mukaisesti suurelta osin päätieverkolle, ja alemmalla verkolla maanteitä pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin paikkauksin. Pääteiden päällysteiden kunto on pysynyt pääosin hyvällä tasolla, mutta rahoituksen niukkuuden takia vähäliikenteisen tieverkon korjausvelka kasvoi tänä vuonna edelleen. Tämä näkyy myös tienkäyttäjien tyytyväisyydessä. Tienkäyttäjät ovat selkeästi tyytyväisempiä pääteiden olosuhteisiin verrattuna olosuhteisiin vähäliikenteisemmillä teillä. Sorateiden osalta kunnostukset olivat ainoastaan pistemäisiä kelirikkokorjauksia sekä kuivatusten parantamisia.

Maanteiden hoidossa painotuksena laatu

Maanteiden hoitourakoinnissa on otettu käyttöön uudentyyppinen urakkamalli (MHU), joka on käytössä kaikissa alueemme urakoissa tästä syksystä lähtien. Uudessa urakkamallissa mm. hankintakustannukset maksetaan toteuman mukaan, tilaaja ja urakoitsija tekevät tiivistä yhteistyötä ja kehittävät toimintaa jatkuvasti. Lisäksi urakoitsijalla on kannustimia parantaa tuottavuutta ja laatua. Urakat ovat viisivuotisia, ja niillä varmistetaan maanteiden päivittäinen liikennöitävyys. Hoitourakoihin sisältyy päätehtävinä talvihoito, liikenneympäristön hoito, sorateiden hoito sekä äkilliset tarvittavat kunnossapitotoiminpiteet tieverkolla.

Joukkoliikenteen kehittäminen jatkuu

ELY-keskus on kuluvana vuonna hankkinut uutta joukkoliikennettä Koillismaan ja Oulujokivarren alueille teettämiensä joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelmien mukaisesti. Uusia vuoroja on käynnistynyt reiteillä Kuusamo-Oulu ja Kajaani-Vaala-Oulu. Tavoitteena on ollut parantaa erityisesti työmatkustajia, toisen asteen opiskelijoita ja kaukoliikenteen liityntämatkoja palvelevaa liikennettä.

Lisäksi on käynnistetty matkailijoita palvelevaa liikennettä Oulun ja Rokuan välillä. Oulun ja Hailuodon välisessä liikenteessä ELY-keskus on syventänyt integraatiota Oulun seudun liikenteen kanssa ottamalla liikenteessä käyttöön kaikki OSL:n lipputuotteet. Myös matkustus ELY-keskuksen hankkimassa linja-autoliikenteessä on hyvällä kasvu-uralla. Esimerkiksi Kainuun, Raahen seudun ja Jokilaaksojen alueen liikenteessä tehtyjen matkojen määrä kasvoi 12 % talvikaudella 2022–2023 verrattuna edeltävään talvikauteen.

Yksityistieavustuksia on haettu ja myönnetty runsaasti

Yksityistieavustusten tukiprosenttien määräaikainen kasvattaminen (2023-2025) on lisännyt avustushakemusten määrän lähes kolminkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Avustuksia on myönnetty tänä vuonna tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamiseksi 83 kohteeseen yhteensä noin 297 km:n matkalle. Lisäksi silta- ja putkisiltahankkeita on avustettu 12 kpl ja suuria rumpuja 18 kpl. Rahoitusta on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen hyvin käytössä.

Korjausvelkaa vähennetään ensi vuonna

Ensi vuoden osalta maanteiden korjausvelan vähentämiseen on tulossa huomattava lisäpanostus. Rahoitus kohdennetaan nimenomaan päällysteiden korjauksiin, ja ensi vuonna on mahdollisuus kohdentaa kunnostustoimenpiteitä myös keskivilkkaille ja vähäliikenteisille maanteille. Investointihankkeiden osalta sen sijaan näillä näkymin ensi vuodesta on tulossa laiha; toki mahdolliset lisärahoitukset voivat tilannetta vielä muuttaa. Yksityistieavustuksiin kaavailtu rahoituksen väheneminen tulee vaikuttamaan merkittävästi, koska alueellamme on lukuisia avustuksia tarvitsevia hankkeita, ja tiekunnat on saatu hyvin aktivoitua hakemaan avustusta.