Verkonrakennus- ja infrapalveluita tarjoava Elvera ostaa Voimatelin sähköliiketoiminnan

Elvera on perinteinen verkosto- ja infrapalvelualan toimija. Elvera syntyi Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n ja Kyvera Oy:n sulautuessa vuonna 2016. Sähköverkkojen lisäksi suoritamme vesi-, lämpö-, tietoliikenneverkkojen rakennus- ja kunnossapitotöitä. Tehtävämme on yhdistää yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja varmistaa toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteiden aikana – aina verkoston alkulähteiltä loppukäyttäjälle asti. Konsernissamme työskentelee yli 500 ammattilaista ja liikevaihtomme on yli 80 M€. Yrityksemme löydät osoitteesta www.elvera.fi.