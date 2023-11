Sipoolainen Marit Sivén on Vuoden Rakennusmestari 2023

Rakennusmestari Marit Sivén on valittu Vuoden Rakennusmestariksi 2023. Asiantuntijaraadin valinnan ratkaisi merkittävä työ rakennusterveyden edistämisessä. Rakennusmestari, rakennusterveysasiantuntija ja yrittäjä Marit Sivén on erikoistunut kiinteistöjen kuntotarkastuksiin ja home- ja lahovaurioihin, korjaussuunnitteluun ja valvontaan.

Kilpailuraadin mielestä Sivénin työ on ollut pitkäjänteistä ja uraauurtavaa ja hänen osaamisensa on valtakunnan kärkitasoa. Hän on järjestöaktiivi ja toimi myös suosittuna kouluttajana.

- Sivén on seurannut alan tutkimusta, päivittänyt osaamistaan myös FISE-pätevyyksillä ja lisännyt vuorovaikutusta viranomaisten kanssa. Rakennusten kunnon tutkiminen on aikanaan ollut uusi osa-alue, jota ei ole aina ollut helppo edistää. Nyt rakennusterveysasiantuntijat ovat tärkeä ammattikunta, summaa RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen raadin perustelut.



Vuoden Rakennusmestari -titteli lämmittää pitkäaikaista yrittäjää.

- Tämä huomionosoitus merkitsee todella paljon, ja haluan antaa kiitokseni myös kollegoilleni, asiakkailleni ja läheisilleni, Sivén kiittelee.

Hän nostaa esiin tarpeen säädellä rakennusten kuntotarkastuksia lailla, sillä asuntokaupan riidat kuormittavat kaupan osapuolia ja oikeuslaitosta, ja niistä on mittavat taloudelliset seuraukset.

Jani Kallio

Vuoden Nuoreksi Rakennusinsinööriksi valittiin puolestaan tuusulalainen Jani Kallio. Hän on tehnyt jo huomattavan uran rakennusten korjaussuunnittelun saralla. Ennen rakennusinsinöörin tutkintoa Kallio on valmistunut rakennusmestariksi ja vahinkosaneeraajaksi ja pätevöitynyt rakennusterveysasiantuntijaksi.

Raadin mukaan Kallio on järjestelmällisesti kouluttautunut ja kehittänyt osaamistaan esimerkiksi asbesti- ja haitta-aineasiantuntijakoulutuksella sekä vaativan luokan FISE-pätevyydellä. Näin hänestä on kasvanut kuntotutkimusten ja korjaussuunnittelun vankka asiantuntija.

- Vaikka Kallio onkin ammatillisesti nuori rakennusinsinöörinä, on hän kuitenkin kokenut tekijä ja yrittäjä voimakkaasti kasvavalla ja ilmastonmuutoksen torjunnassa aina vain tärkeämmällä toimialalla – rakennusten kuntotutkimuksissa ja korjausrakentamisen suunnittelussa, korostaa Jukka Lintunen.

Vuoden Nuori Rakennusinsinööri – huomionosoitus saa Kallion miltei sanattomaksi.

- Enpä olisi uskonut omalle kohdalle näin hienoa tunnustusta osuvan, Kallio myöntää.

Valinnat teki seitsemänhenkinen asiantuntijaraati, jossa on edustajat RKL:n lisäksi rakennusalan muista henkilöjärjestöistä RIA, RIL ja SAFA sekä ympäristöministeriöstä. Vuoden Rakennusmestari -palkinnon lahjoittaa Pohjola Vakuutus, ja huomionosoitusta on jaettu vuodesta 1971. Vuodesta 2010 lähtien jaetun Vuoden Nuori Rakennusmestari/-insinööri -palkinnon lahjoittaa Rakennusmestarien Säätiö.