IBU-cup-kauden avaus Suomessa ensimmäistä kertaa: ”Urheilijalla vielä toinen mahdollisuus näyttää”, sanoo Tero Seppälä

Marras-joulukuun vaihteessa Suomessa ja Kontiolahdella käynnistyvä ampumahiihdon IBU-cup on urheilijan ponnahduslauta maailmancupiin.

”IBU-cupista minäkin olen maailmancupiin noussut. Maailmancup-vuosien aikaan kävin yksittäisiä kisoja kilpailukalenterin täytteenä tai jos ne passasivat paremmin suunnitelmiin”, sanoo itse ensi viikonlopun maailmancup-avaukseen Ruotsin Östersundiin matkaava Tero Seppälä.

”Kovia kisoja”

IBU-cupissa on joukkueita enemmän kuin maailmancupissa, mikä tekee urheilijoiden välisestä kilpailusta tiukkaa. Alkutalven kisoissa kilpailua kiristää entisestään se, että monet maat vielä karsivat paikkoja maailmancupiin.

”Urheilijat ovat hyvässä kunnossa, kun ovat joutuneet testikisoissa näyttämään, pääsisikö maailmancupiin. Jos on sitten jäänyt maailmacupin ulkopuolelle, niin IBU-cupissa on vielä toinen mahdollisuus näyttää. Kovia kisoja.”

”Eka ja vika IBU-cupin kisa”

Kolme kertaa maailmancupin kokonaiskilpailun voittanut Kaisa Mäkäräinen kilpaili urallaan vain yhdessä IBU-cupin osakilpailussa syksyllä 2011.

”Olin silloin Kontiolahden GP-kisojen aikaan kipeänä enkä pystynyt osallistumaan. IBU-cup alkoi Östersundista viikkoa ennen maailmancupia, ja kävin hakemassa sieltä talven ennakkokisan”, Mäkäräinen sanoo.

Tuloksena oli pikakisan voitto.

”Se oli eka ja vika IBU-cupin kilpailu ja toimi hyvänä valmistavana kisana maailmancup-kauteen.”

Yleisölle tekemistä ja vapaa pääsy

Yleisöllä on IBU-cupin avaustapahtumaan vapaa pääsy kaikkina kisapäivinä torstaista sunnuntaihin.

Urheilijoiden kannustamisen lisäksi tarjolla on muutakin ohjelmaa.

”Torstai on tapahtumassa opiskelijoiden ja koululaisten teemapäivä. Lauantaina ja sunnuntaina paikalliset urheiluseurat, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja muut toimijat tarjoavat omilla pisteillään perheille sopivaa näkemistä ja tekemistä. Paikalla on esimerkiksi Joensuun Urheiluautoilijoiden autoja, arvontaa sekä Jekku-Jänön toimintarasteja ja reaktionopeuden testaamista Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n pisteellä”, sanoo tapahtumajohtaja Sami Leinonen Kontiolahden Urheilijoista.

IBU-cupin avaus tuo Suomeen 32 eri maan joukkueet. Sekä joukkueita että yksittäisiä urheilijoita on enemmän kuin maailmancup-tapahtumissa. Suomen joukkueeseen on nimetty 13 urheilijaa.

”Tämä on tietysti kotiyleisöä ajatellen loistavaa”, Leinonen sanoo.

Kyseessä on historian ensimmäinen IBU-cup-kauden avaustapahtuma Suomessa. IBU-cupin osakilpailu on järjestetty Kontiolahdella kerran aikaisemmin, kaudella 2016-17.

Info: IBU-cupin avaus 30.11.-2.12. & suomalaisurheilijat

Ohjelma:

To 30.11.: Normaalikilpailu, naiset/miehet

La 2.12.: Pikakilpailu, naiset/miehet

Su 3.12.: Sekaviesti (2 x N + 2 x M) ja parisekaviesti (N+M)

Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy. Kaikkina kilpailupäivinä alueella on tarjolla grillimakkaraa ja lämmintä juomaa. Viikonloppuna tapahtumakeskuksessa on paikallisia urheiluseuroja ja muita tahoja omilla toiminta- ja esittelypisteillään.

Suomen joukkueen urheilijat

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus on nimennyt seuraavat urheilijat IBU-cupin avaukseen Kontiolahdelle:

Naiset:

Emilia Irvankoski Sofia Joronen Heidi Kuuttinen Venla Lehtonen Seela Peuralahti Daria Virolainen Frida Achrén



Miehet: