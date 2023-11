Koronatestien myynti räjähti edellisviikolla ja viikonlopun aikana

Koronatilanne on viime viikkojen aikana yltynyt koko maassa. Myös vuoden 2022 alkutalvi oli koronatestien myynnin huippua. Testejä myytiin tällöin reippaasti suoraan kotiovelle, koska kuluttajat välttivät turhia kontakteja ja pysyttelivät sisätiloissa.

Foodora Market toimittaa tilauksia pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Viime viikolla kaikissa kaupungeissa havahduttiin kuitenkin siihen, että koronatestejä myytiin ennätyksellisesti enemmän kuin aiempana vuonna. Menekkiin oltiin varauduttu edellisvuoden myynteihin verraten. Viime viikon kysyntä oli kuitenkin yllätys.

– Koronatestien menekki on ollut nyt menneellä viikolla hyvin suurta. Hyllyt ovat hetkellisesti olleet tyhjinä. Koronaa on siis selkeästi liikkeellä tavallista enemmän, kuin koko vuoteen, kertoo Head of Foodora Market Anni Ahnger.

Pikkujoulukausi alkoi edellisviikonloppuna ja kuluttajat tilasivat myös ruokaa kotiin tavallista enemmän. Koronatestejä myytiin jälleen ennätysmäärä. Testit olivat myydyimpien tuotteiden kärjessä.

– Asiakkaat ovat mitä ilmeisimmin huomanneet, että koronatestit voi tilata nopeasti kotiin, vaarantamatta muita kanssaliikkujia. Jos kokee olevansa sairas, koronatestien lisäksi Foodora Market toimittaa myös ruokaostokset, jotta voi levätä rauhassa, sanoo Ahnger.

Foodora Market on varautunut nyt koronatestien saatavuuteen tulevien viikkojen osalta, mutta tuotteita lisätään tarvittaessa nopeasti, jos tilanne merkittävästi muuttuu. Saatavilla on yksittäisten testien lisäksi monipakkauksia.