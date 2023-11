Teclux Oy ja Highlight Valaistus Oy yhdistävät voimansa

“Suunnittelijat hakevat nykypäivänä kokonaisvaltaista palvelua ja näkemyksellisiä ratkaisuja. Yhdistämällä voimamme voimme entistä paremmin palvella asiakkaitamme ja tarjota parasta asiantuntemusta valaistusratkaisujen toteuttamiseen”, Raine Järvenmäki sanoo

Yhtiöillä on jo ennestään taustallaan yhteistä historiaa ja tiivistä yhteistyötä. Jatkossa yhtiöt toimivat Teclux-brändin alla.

”Yhdistyminen on looginen askel, sillä olemme jo aiemmin palvelleet osin samoja asiakkaita. Ammattitaitoinen asiantuntijaverkostomme ja laaja valikoimamme löytyy jatkossa saman katon alta. Suunnittelijoita palvelee nimetty asiakasvastaava, mikä helpottaa projektin koordinointia.”

Teclux Oy on perustettu vuonna 1995 ja taustalla on yli 30 vuoden kokemus valaistusalalta ja valaisimien maahantuonnista. Highlight Valaistus Oy on perustettu vuonna 2005. Yhtiöt työllistävät 11 työntekijää.

Valaistus vaikuttaa

Tecluxin palveluvalikoimaan kuuluu valaistusratkaisujen lisäksi myös asiantunteva valaistussuunnittelu.

Valaistuksen huolellinen suunnittelu ja toteutus on tärkeä tekijä tilan tunnelman kannalta. Valaistus vaikuttaa ihmisen jaksamiseen, vireystilaan, tilan kokemiseen ja ostokäyttäytymiseen. Hyvin suunniteltu valaistus mahdollistaa myös tilojen muunneltavuuden.

”Valoa on kaikissa tiloissa. Valaistuksesta puhutaan sen sijaan silloin, kun valomäärä, valon väri ja sen voimakkuus on suunniteltu erilaisiin tiloihin, tilanteisiin ja vuorokaudenaikoihin sopiviksi. Valolla tehdään valaistusta. Oikeanlainen valaistus luo miellyttävän tunnelman, jopa toimistoon.”

Valaistusala kehittyy vauhdilla

Yhdistymisen myötä Teclux pystyy tarjoamaan entistä paremmin myös vihreitä vaihtoehtoja kestävään kehitykseen sekä ympäristöystävällisiä ja energiaa säästäviä valaistusratkaisuja.

”Alalla kasvava trendi on kierrätettävyys, energiatehokkuus ja valaistuksen ohjaus, joka kehittyy kovaa vauhtia. Ohjaukseen on olemassa runsaasti erilaisia hyviä ratkaisuja, jotka täytyy huomioida valaistussuunnittelua tehdessä”, Marko Laari kertoo.

Tecluxin uudistetuissa näyttelytiloissa Annankadulla ja Länsi-Pasilassa on mahdollista tutustua erilaisiin valaistuksen ohjaustapoihin ja valaistusratkaisuihin.

”Käytännössä yhdistyminen tarkoittaa sitä, että jo aiemmin erinomaisesti toiminut yhteistyö jatkuu saman katon alla. Tavoitteenamme on edelleen tarjota asiakkaillemme erinomaisia valaistusratkaisuja, jotka ylläpitävät hyvinvointia ja luovat miellyttävää tunnelmaa.”