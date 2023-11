Climate Leadership Coalition: Sari Baldauf valittu CLC:n hallituksen puheenjohtajaksi, Mehiläinen ja Carbo Culture hyväksytty uusiksi jäseniksi

"On ilo ja kunnia aloittaa Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtajana. CLC:n työ on osoittanut, että investoinnit kestäviin ratkaisuihin eivät vain vähennä päästöjä vaan uudistavat koko elinkeinoelämää. CLC on jäsentensä kanssa dynaaminen voima ilmastontyön vauhdittajana. Nyt keskitymme myös luonto- ja biodiversiteettiaiheisiin", sanoo Sari Baldauf.

Nathalie Ahlström, Fiskars Groupin toimitusjohtaja, Pekka Ala-Pietilä, Sanoman ja Huhtamäen hallituksen puheenjohtaja, Tiina Alahuhta-Kasko, Marimekon toimitusjohtaja, Merja Kivelä, asianajotoimisto Castrén & Snellmanin partneri sekä väistyvä puheenjohtaja, useiden yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja ja jäsen Karl-Henrik Sundström jatkavat hallituksen jäseninä. Hallituksen varajäseniä ovat Bolidenin kestävyysjohtaja Åsa Jackson, Electroluxin kestävyysjohtaja Vanessa Butani, ja Stora Enson talousjohtaja Seppo Parvi.

Climate Leadership Coalition hyväksyi myös kaksi uutta organisaatiojäsentä: Mehiläinen Groupin ja Carbo Culturen. Nämä yritykset vahvistavat CLC:n asemaa vahvana pohjoismaisena ilmastobisnesverkostona.

“Mehiläinen Group on Pohjoismaiden suurin yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoaja. Missiomme on parantaa terveyttä ja hyvinvointia ja sillä on vahva yhteys ympäristöön. CLC tarjoaa meille mahdollisuuden työskennellä muiden yritysten kanssa, joilla on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Haluamme oppia muilta, mutta olemme myös innoissamme jakamaan asiantuntemustamme ja kokemuksiamme ilmasto- ja terveyskysymyksistä”, sanoo Janne-Olli Järvenpää, Mehiläinen Groupin toimitusjohtaja.

“Biohiili ja sen valmistuksessa syntyvä energia ovat tärkeitä keinoja hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä poluilla kohti nettonollatavoitetta. Carbo Culture on iloinen liittyessään osaksi CLC-verkostoa. Projektien toteuttajana ja teknologian kehittäjänä tuomme verkostoon hiilen poiston osaamista. Haluamme olla osaverkostoa, joka yhdessä jäsentensä kanssa tekee parhaansa pitääkseen lämpenemisen siedettävällä tasolla”, sanoo Henrietta Kekäläinen, Carbo Culturen toimitusjohtaja ja perustajaosakas.

Uusien jäsenten myötä CLC:n jäsenmäärä nousee 98 jäseneen.

“Kasvava jäsenistömme vahvistaa kykyämme tehdä vaikuttavaa työtä kansallisesti, EU:ssa ja kansainvälisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa ja Euroopan ilmastopolitiikan toimeenpanossa. Odotamme innolla yhteistyötä Mehiläinen Groupin ja Carbo Culturen kanssa”, sanoo Karl-Henrik Sundström, CLC:n hallituksen väistyvä puheenjohtaja.

CLC:n jäsenyritykset työllistävät maailmanlaajuisesti 1 000 000 ihmistä ja edustavat yli 70 prosenttia OMX Nasdaq Helsinki -pörssin markkina-arvosta. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa.

Lisätietoja: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, +358 50 5149752.