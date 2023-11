Sponsor Capital tukemaan Fonectan kasvua

Fonecta on digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme kasvamaan digimarkkinoinnin keinoin. Teemme sen yhdistämällä maailman parhaat kohdennetun markkinoinnin alustat ja yli 30 000 asiakasyrityksen tuntemuksemme. Olemme kasvaneet digitalisaation mukana perustamisvuodestamme 2002 alkaen ja elämme niin kuin opetamme. Meitä fonectalaisia on yhteensä 250 Helsingissä, Porissa, Tampereella ja Turussa. OIKIO Digital Performance Agency Oy on itsenäinen, Fonectaan kuuluva yritys. Lue lisää: fonecta.fi