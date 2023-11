"Kahtiajakautunut Tampere - ajankohtainen esikoisromaani kuvaa maahanmuuttoon liittyviä pelkoja"

Talveen 2025 sijoittuva Vajonnut kaupunki kertoo somalitaustaisen lukiolaistyttö Samia Malimeyn ja eläköitymistä odottavan ylikomisario Ari Hannulan tarinan. Näiden kahden toisilleen tuntemattoman tamperelaisen kohtalot kietoutuvat yhteen, kun Samian veli joutuu epäillyksi vakavasta rikoksesta. Rikos ja sen jälkijäristykset aiheuttavat myös yhteiskunnallista kuohuntaa ja jo entuudestaan kahtiajakautunut Tampere ajautuu hallitsemattoman kaaoksen kynnykselle.



Vajonnut kaupunki on tarina surusta, sen käsittelystä sekä toivosta pimeyden keskellä. Se kertoo tarinan lähitulevaisuuden Suomesta, jossa ääriajattelu on vallannut entistä suuremman tilan ja valtaosa kansasta on päättänyt kantansa ja sitten sulkenut silmänsä.



"Mutta niilläkin, jotka ovat hyvin yksin ja kohtaavat surua ilman läheisiä, on liittolainen. Aika on hyvin voimakas liittolainen. Samoin kuin surua ei voi estää, myöskään aikaa ei voi pysäyttää. Se kulkee vääjäämättä ja on sinun puolellasi. Aika kuluu, vaikkei niin haluaisi uskoa tai siihen pystyisi uskomaan. Aika on meidän uskostamme riippumaton. Aika kuluu, ja

yhtenä päivänä, jonain päivänä, sinuun sattuu hieman vähemmän."



Vajonnut kaupunki on Henri Nyholmin esikoisromaani.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt:

Anita Salo

anita@basambooks.fi