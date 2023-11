Timo Karvisen esikoisromaani "Konsultti" on satiiri lähitulevaisuudesta

“Kilpailijamme Futurez Inc® myy vaikka mummonsa. Me taas kerromme, miksi mummon saa myydä.”



Petri Paatelainen on eettinen konsultti. Ehkä paras. Iltaisin hän katselee televisiota joskus robotti, joskus kollega kainalossaan. Elämä on suht mukavaa, ja sitä voi parannella kemikaaleilla. Mutta Petri töppää ja raskaasti. Pakomatkallaan hän joutuu Marsiin, jossa asuu kuolemattomia karhuja. Nämä ottavat Petrin kuin omakseen, ja hän viihtyy mainiosti punaisella planeetalla. Lopulta Petrin on kuitenkin lähdettävä takaisin, sillä hän levittää tahtomattaankin huonoja vaikutteita.

”Asettaudun makuulle ja haalin lämmintä hiekkaa ja risuja päälleni. Olen niin pettynyt. En tiedä, mitä olin tulevaisuudelta toivonut. Minusta on mukava asua puussa ja käydä kalassa Brumghin kanssa. En edes syyllistä itseäni siitä, että olen kadottanut sen vähäisenkin kunnianhimoni, joka minulla joskus saattoi olla. Olen myös onnistunut unohtamaan, että jonain päivänä kuolen. Mutta nyt alan välittömästi murehtia Telluksen asioita. Murhaa, töitä, Ninaa – kaikkea. Haluan tai en, he lähettävät minut takaisin. Haluan silti jättää itsestäni kuvan, että olin ajatteleva ja vastuuntuntoinen. Itserakkaus – kaiken se kärsii, kaiken se kestää.”



Konsultti on härski satumainen satiiri lähitulevaisuudesta. Kirjoittaja Timo Karvinen on telluslainen vanhus Koillis-Vantaalta.

