Vuoden tiedehelmet esitellään Nobel-tiedeillassa

Väitös: Toimeentulotuen sanktiot voivat toimia tarkoitustaan vastaan 20.11.2023 06:00:00 EET | Tiedote

Aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan keskeisin tavoite on edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tämän vuoksi palveluita on kehitetty, työttömiin kohdistuvaa valvontaa on lisätty ja tulonsiirtoihin on liitetty erilaisia ehtoja. YTM Sami Ylistön väitöstutkimuksen mukaan erityisesti toimeentulotuen sanktiot ovat nuorille erittäin ongelmallisia.