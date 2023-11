Tampereen yliopistossa vietetään Lapset mukaan töihin -päivää 24.11.

Päivän aikana Tampereen yliopiston henkilökunta ja lapset tutustuvat yliopistoon. Vapaamuotoisen tutustumisen ohella kampuksilla järjestetään monipuolista ohjelmaa. Luvassa on muun muassa tiedettä, pelejä, rakentelua, piirtelyä ja liikunnan riemua.

Esimerkiksi Hervannan kampuksella Tampereen yliopiston lasten ja nuorten oman yliopiston eli Juniversityn tiedeluokassa on avoinna lasten työpaja, ja kirjastossa lapset pääsevät testaamaan pelaamista VR-laseilla. Nokia Arenalla korkeakouluyhteisön tutkimus- ja toimintatila Paidiassa on luvassa piirtelyä, Lego-palikoilla rakentelua sekä tilasuunnitteluun liittyvää pelitoimintaa. Opiskelijalähettiläiden järjestämillä kampuskierroksilla pääsee tutustumaan keskustan ja Hervannan kampuksiin, ja SportUni liikuttaa lapsia kaikilla kampuksilla.

– On hienoa, että muutaman koronapandemiavuoden jälkeen voimme taas olla mukana päivässä. Yliopisto on todella jännittävä ja monipuolinen työpaikka, ja päivän aikana lapset pääsevät tutustumaan siihen oman vanhemman tai läheisen aikuisen kanssa. Henkilökunnallekin on varmasti kiinnostavaa päästä kurkistamaan muun muassa Juniversityn luokkaan Hervannassa ja nähdä, millaista tiedekasvatustyötä me yliopistossa teemme, sanoo rehtori Keijo Hämäläinen.