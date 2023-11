Akavan Erityisalat: Kunnille sälytetty valtava yllätysleikkaus vaarantamassa kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Yllätyksenä tullut 415 miljoonan euron lisäleikkaus kuntien valtionosuuksiin voi romuttaa toteutuessaan kuntalaisten vapaa-aika- ja sivistyspalvelut, sanoo Akavan Erityisalat.

- Kuntien talous on tälläkin hetkellä heikoissa kantimissa. Jo ennen perjantai-illan 415 miljoonan euron lisäleikkausilmoitusta, 15 kuntaa ympäri Suomen on ilmoittanyt yt-neuvotteluista. Lisäleikkaus heikentää tilannetta entisestään, sanoo kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

- On kohtuutonta, että samana päivänä kun kuntaveroprosentit on lyöty kiinni, tuleekin ilmoitus massiivisista lisäleikkauksista. Miten muuten leikkaukseen voi tällöin sopeutua kuin lakkauttamalla palveluita ja irtisanomalla henkilöstöä. Tämä on järkyttävä uutinen. Vaadimme lisäleikkauksiin kohtuullistamista tai vähintäänkin kunnille aikalisää ja mahdollisuutta harkita veroprosentteja uudelleen, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

- Kun kuntien talous heikkenee, vapaa-ajan palvelut ja hyvä hallinto joutuvat usein ensimmäisinä leikkuriin. Miten käy kuntalaisten hyvinvoinnille tärkeiden kulttuuri-, museo-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä hyvän hallinnon, jos kunnat joutuvat pikavauhtia sopeuttamaan? Kyse on myös yhteisöllisyydelle, yhdenvertaisuudelle ja hyvälle elämälle olennaisen turvaverkon kohtalosta.

- Olemme todella huolissamme myös henkilöstöstä eli jäsenistöstämme, joka tuottaa kuntien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja ja hyvää hallintoa. Leikkausuutinen on henkilöstön näkökulmasta kohtuuton, Luomanmäki sanoo.

- Miten voi esimerkiksi kehittää palveluja pitkäjänteisesti, jos tällaisista omaa työpaikkaa koskevista leikkauksista kuulee mediasta perjantai-iltana? Miten kunnat saavat jatkossa pidettyä hyvät työntekijät palveluksessaan, Luomanmäki pohtii.

Lisätietoa: Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Aakvan Erityisalat, puh. 040 700 7800

Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422