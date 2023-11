Lumoava Kangasalan Joulu avataan tulevana lauantaina

Joulunavaustapahtuma alkaa lauantaina 25.11. klo 11 kun Joulupukki ja -muori saapuvat Kangasala-talon aukion ohjelmalavalle. Tilaisuudessa jaetaan 800 annosta Kangasalan Yrittäjien tarjoamaa joulupuuroa. Vuoden Kangasalalainen Mikko Heinämäki avaa Joulukylän ja Valometsän klo 12. Tonttutrion laulavat juontajat kutsuvat klo 13 lavalle poikakuoro Pirkanpoikien Vokaaliyhtyeen, ja klo 14 soittaa joulumeiningissä rockyhtye Kormus. Herra Pepper kiertelee joulunavauksessa klo 12 -14 ja jakaa avustajineen karamelleja.

”On aina ilo olla tekemässä joulunavaustapahtumaa”, toteaa Joulunavauksen ja Joulukylän ohjelmasta vastaava Kangasalan Yrittäjien edustaja Heikki Mäenpää. ”Paikallisten tuotteiden ja yritysten nostaminen esille näin joulun alla on tärkeää. Jouluhankinnoissa kannattaa muistaa kestävyys monestakin näkökulmasta”, hän muistuttaa.

Jouluostoksille Joulukylään ja Joulutorille

Ensimmäistä kertaa avattava, Kangasala-talon aukiolle sijoittuva Joulukylä tuo tuulahduksen eurooppalaista joulutoritunnelmaa keskustaan. Mökeissä voi tehdä ihania jouluostoksia käsitöistä herkkuihin ja joulukaloihin, ja Jalmarin Joulukievarissa voi nauttia kuumaa glögiä Joulukylän keskellä viltin alla. Tarjolla on myös paikallista Vehoniemen joulusimaa suosittujen lusikkamunkkien kanssa. Joulukylän ympärille rakentuu lisäksi tunnelmallinen, yli 50 kuusen Valometsä. Joulukylä on avoinna 20.12. saakka lauantaisin sekä itsenäisyyspäivänä klo 11-15, ja keskiviikkoisin klo 16-20. Joulunavauksen yhteydessä on myös perinteinen Joulutori, ja toriostoksia pääsee toki tekemään normaaleina toripäivinä.

”Kangasalan kaupunki haluaa panostaa tapahtumallisuuteen, ja siksi vuokrattavaksi on hankittu uusia, paikallisesti valmistettuja tapahtumamökkejä”, kertoo Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattori Jasmine Pajari. ”Ne ovat ensimmäistä kertaa vuokrakäytössä Joulukylässä, ja ovat jo nyt saaneet kiitosta käyttäjiltä”, Pajari iloitsee.

Kangasala-talo muuttuu Joulutaloksi, kirjastossa askarrellaan

Joulunavausviikonloppuna Kangasala-talon valtaa suurempana kuin koskaan Kädentaitajien Joulupuoti. Lähes 20 kädentaitajaa täyttää talon ihanilla käsitöillään. Kädentaitajien Joulupuoti on avoinna Joulunavausviikonloppuna kahtena päivänä 25.–26.11. lauantaina klo 11–16 ja sunnuntaina klo 11–15.

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa Joulunavauksessa on vapaa pääsy museoon. Lapsille on luvassa hauskaa ja maksutonta Tonttusuunnistusta. Perheen pienempien kanssa voi tulla askartelemaan maksuttomaan Tonttupajaan Kangasala-talon aulaan klo 11–15. Tonttupaja on myös avoinna joka keskiviikko klo 15–17 aattoon asti.

Kangasala-talo auttaa myös lahjapulmissa huimilla lipputarjouksilla. Tulossa on -50% alennuksella lippuja valikoituihin tapahtumiin. Hinnat ovat voimassa vain lauantaina 25.11.2023 klo 11–15 Kangasala-talon lipunmyynnistä.

”Jos Kangasala-talo ei ole vielä tuttu, nyt viimeistään on hyvä hetki tulla vierailulle”, vinkkaa Kangasala-talon tuottaja Tiia Ennala. ”Olemme olleet joka vuosi mukana joulutapahtumassa, ja on hienoa nähdä miten se alkaa laajentua. Esimerkiksi Tonttupajaan on lisätty tilaa, sillä viime vuonna se oli todella suosittu”, kertoo Ennala.

Lisäksi Kangasalan pääkirjasto on mukana joulun avauksessa. Kirjastoauto vierailee torilla klo 11-15 ja luvassa on myös jouluinen yllätys. Ullan askartelupajassa Kirjastokahvila Novelliassa klo 11-14.30 pääsevät askartelemaan niin lapset kuin aikuisetkin.

Lumoava Kangasalan Joulu houkuttelee myös kauempaa

Lumoava Kangasalan Joulu jatkuu aina loppiaiseen saakka. Kaikki joulun ohjelma myyjäisistä konsertteihin ja joululomavinkkeihin on koottu samalla verkkosivulle. Kokonaisuus houkuttelee kävijöitä kauempaakin.

”Myyjäiset ja joulukonsertit ovat varma tapa saada itselleen joulumieli. Raudanmaalla avataan Joulun ihmemaa-valopolku, Mobiliassa järjestetään Lasten joulufestarit ja Vehoniemessä motoristien joulupuuro -tapahtuma”, vinkkaa VisitKangasalan matkailuasiantuntija Maria Eskelinen. ”Joulusivuille olemme koonneet myös joululahjavinkkejä paikallisista tuotteista ja hyvän mielen menoja. Kangasalaan voi tutustua vaikka Jouluikkunagalleriaa kiertämällä”, kertoo Eskelinen. Lumoavan Kangasalan Joulun joulusivut löytyvät osoitteesta https://www.visitkangasala.fi/kangasalan-joulu-2023/

Lisätiedot:

Heikki Mäenpää, Kangasalan Yrittäjät ry, p. 050 564 4777, heikki.maenpaa@harjulaproduction.com

Jasmine Pajari, Kangasalan kaupunki, p. 044 481 3050, jasmine.pajari@kangasala.fi

Maria Eskelinen, VisitKangasala, p. 041 314 7221, maria.eskelinen@visitkangasala.fi

Tiia Ennala, Kangasala-talo, p. 050 530 1512, tiia.ennala@kangasala-talo.fi

Kangasalan joulukuvia, käytettävissä tämän tiedotteen viestinnän yhteydessä. Kuvaaja mainittu tiedoston nimessä:

https://bit.ly/KangasalanJoulu