Punk-villapaidasta taivassukkiin – Neuloosi on lämminhenkinen ja omakohtainen kirja neulomisesta

Bloggaaja, tule koekuuntelemaan tulevaisuuden äänikirjaa Genelecin studioon 16.10.2023 09:53:50 EEST | Kutsu

Into Kustannus ja Genelec kutsuvat sinut kuuntelemaan maailman ensimmäistä pienten lasten immersiivistä äänikirjaa Mitä karhu sanoo? / What does the Bear say? parhaissa mahdollisissa kuunteluolosuhteissa. Koekuuntelu järjestetään torstaina 19.10. klo 14.00 Genelec Experience Centressä Helsingissä. Tule kokemaan äänikirjojen tulevaisuus!