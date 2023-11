Kymenlaakson Sähkön vähittäismyyntiasiakkaat siirtyvät Väreelle 1.1.2024

KSOY:n asiakkaiden myynti- ja pientuotantosopimukset siirtyvät hintoineen ja voimassaoloaikoineen Väreelle ja säilyvät entisellään. Asiakkailta ei vaadita mitään toimenpiteitä. KSOY hoitaa siirtyvien sähkönmyynnin asiakkaiden asiakaspalvelua ja laskutusta 29.2.2024 saakka, minkä jälkeen palvelut ja sopimukset siirtyvät Väreen hoidettavaksi.

Kymenlaakson Sähköverkon verkkopalveluasiakkuuksiin järjestelyllä ei ole vaikutusta. Sähköverkkoasiakkaiden palvelut pysyvät ennallaan, ja KSOY hoitaa myös jatkossa heidän asiakaspalveluaan ja laskutusta.

Järjestelyssä KSOY:stä tulee Väreen merkittävä omistaja noin 18 prosentin osuudella. KSOY keskittyy liiketoiminnoissaan jatkossa päästöttömään sähköntuotantoon sekä laadukkaisiin sähköverkkopalveluihin Kymenlaakson Sähköverkossa.

Voimavarojen yhdistäminen palvelee asiakkaitamme laajentuvan palveluvalikoiman kautta, toteaa Kymenlaakson Sähkön hallituksen puheenjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtajan Aku Pyymäen mukaan sähkömarkkinat ovat viime vuosina muuttuneet voimakkaasti sekä sähkön myynnin että tuotannon osalta. – Myynnissä suuruuden tuomat hyödyt ja kilpailun kiristyminen ovat synnyttäneet Väreen kaltaisia yhteenliittymiä. KSOY:n lailla kuntaomistajuuteen pohjaava Väre on hyvä koti KSOY:n vähittäismyynnin asiakkaille. Väre on toiminut edelläkävijänä uusien sähkön myyntituotteiden ja palveluiden kehittämisessä, sanoo Pyymäki.

Järjestely edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Tietoa Väre Oy:stä:

Väre on kotimainen, uuden ajan energiapalveluyhtiö ja yksi maamme suurimmista sähkön myyjistä. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä kokonaisvaltaisten energiapalvelujen ja uusien energiaratkaisujen kumppanina Suomessa. Tarjontamme kattaa palveluja, joilla energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä voidaan mitattavasti vähentää. Väreen Väppi-palvelu on markkinoiden arvostetuin energiasovellus, joka on kehitetty auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan merkittäviä säästöjä omaan sähkönkulutukseen.

Väre on syntynyt vahvan kumppanuuden pohjalta v. 2018, kun Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy, Alva-yhtiöt Oy ja Lappeenrannan Energia Oy allekirjoittivat perustamissopimuksen yhteisestä sähkönmyyntiin keskittyvästä energiapalveluyhtiöstä, jonka toiminnan ytimessä on proaktiivinen kumppanuus sekä asiakaslähtöisten palveluiden ripeä ja kustannustehokas kehittäminen. www.vare.fi