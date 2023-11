Vuoden 2023 Visit Tampere Award -palkinto Hiking Travel, Hitille, yleisöäänestyksen voittajaksi Pyynikin näkötorni

Visit Tampere jakaa vuosittain Visit Tampere Award -palkinnon ansioituneelle matkailutoimijalle, joka on edistänyt ja kehittänyt toiminnallaan matkailu‐, tapahtuma‐ ja elämystoimialaa. Vuoden 2023 palkinnon saajaksi Visit Tampere Oy:n hallitus valitsi Hiking Travel, Hitin. Palkinto jaettiin Tampereen Tavara-asemalla järjestetyssä Visit Festival -tapahtumassa tiistaina 21.11.2023.

Palkinto on arvoltaan 5000 euroa ja se jaettiin nyt kuudennen kerran.

– Tänä vuonna palkinnon jakoperusteissa painotettiin onnellisuuden tuotteistamista. Suomi tunnetaan kansainvälisesti maailman onnellisena maana ja sitä kannattaa hyödyntää matkailumarkkinoinnissa. Hiking Travel, Hit on pitkän linjan perheyritys, joka on kehittänyt toimintaansa pitkäjänteisesti myös kansainvälisille matkailijoille. Yrityksen Näsijärvelle auraamat luistelubaanat mahdollistavat järviluonnosta nauttimisen sekä paikallisille että matkailijoille. Siinä on suomalaista onnellisuutta parhaimmillaan. Hiking Travel, Hit on myös mukana kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -polulla ja kehittänyt aktiivisesti digitaalisia palveluitaan, kertoo Visit Tampereen hallituksen puheenjohtaja Harri Airaksinen palkinnon myöntämisen perusteista.

– Työn kokeminen merkitykselliseksi, on ollut isoin motivaatio yrittämiseen. Kun uskaltaa rohkeasti kulkea omia polkujaan, esteitä pelkäämättä, syntyy luovuutta. Elämykset ovat jokaisen sisäisiä kokemuksia, niitä ei voi myydä, monistaa eikä omistaa. Meidän tavoitteemme on ollut toimia alustana sille, että luontoon pääsee turvallisesti ja tilanteeseen sopivilla välineillä. Asiakkaat ovat itse osa vuorovaikutusprosessia, joka heille elämyksiä synnyttää. Kun luisteluradalla vastaantulija moikkaa hymyssä suin, työn merkityksellisyys konkretisoituu, kertovat Hiking Travel, Hit perheyrityksen Liisa, Pekka, Tapio ja Tuire Tyllilä.

Tamperelaiset esittelisivät kansainvälisille vierailleen Pyynikin näkötornin

Tänä vuonna jaettiin ensimmäisen kerran myös Visit Tampere Award, yleisön valinta -palkinto. Yhteistyössä kaupunkilehti Tamperelaisen kanssa järjestetyssä äänestyksessä paikalliset saivat kertoa, mihin he veisivät kansainväliset vieraansa kokemaan tamperelaista onnellisuutta. Äänestyksessä sai äänestää kolmea suosikkipaikkaansa. Äänestäjiä oli yhteensä lähes 1800.

Voittajaksi kiri liki 30 prosentin osuudella Pyynikin näkötorni, joka palkittiin kunniakirjalla. Äänestyksen kakkonen oli Näsinneula ja kolmas Rauhaniemen kansankylpylä.

– Näyttää siltä, että maailman onnellisimman kansan asuinympäristöä Tampereella halutaan havainnollistaa ulkomaalaisille vieraille yläviistosta tai viemällä kuumaan paikkaan, sillä näkötornien lisäksi myös yleiset saunat menestyivät äänestyksessä, tulkitsee Tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen.

Pyynikin näkötornin omistaa Tampereen kaupunki ja vuokralaisena toimintaa pyörittää on Pyynikin munkkikahvila.

– Hyvältä tuntuu palkitseminen. Virkahenkilönä olen tyytyväinen ja annan isoimman tunnustuksen vuokralaiselle. Iso osa palkinnosta kuuluu kahvilalle, iloitsee Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm.

– Olen eri mieltä. Tässä puhutaan nähtävyydestä ja rakennuksesta, jossa me olemme kylkiäisenä, kääntää Pyynikin munkkikahvilaa vaimonsa Karoliinan kanssa pyörittävä Jaro Suoste.

Yrittäjän tehtävänä on myös näkötornin auki pitäminen ja pääsymaksujen kerääminen. Viime vuonna tornissa kävi 65 000 pääsymaksun maksanutta.

– Kesäaikaan ulkomaalaisia on 20 prosenttia kävijöistä, arvioi Suoste.

Vilho Kolhon suunnittelema nykyinen 26 metriä korkea Pyynikin näkötorni valmistui vuonna 1929 Ahvenanmaalta tuodusta punaisesta graniitista.

Aiemmin palkinnon ovat saaneet

2018 Veikko Niskavaara / Rajaportin sauna, Ville Virkki / Tullin Sauna

2019 Karoliina Laitinen / Villipihlaja

2020 Heikki Närvänen / Amazing City Oy

2021 Pirkanmaan festivaalit ry

2022 Nokia Arena