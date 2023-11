Työllisyystilanne heikkenee – eikä parannusta ole näkyvissä

Inflaatio hidastuu ja taantuma uhkaa 14.11.2023 09:30:19 EET | Tiedote

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan inflaatio on hidastumaan päin. Inflaatio oli lokakuussa 4,9 prosenttia ja korkojen vaikutus Suomen inflaatiolukuun on merkittävä. Keskuskauppakamarin pääekonomistin mukaan ilman korkojen vaikutusta Suomessa ollaan inflaation osalta tavanomaisissa lukemissa. Bruttokansantuotteen supistuminen oli kuitenkin murheellinen tieto ja Suomen talous on etenemässä kohti taantumaa.