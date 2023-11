Uuden ajan Sale avataan Kangaslammilla perjantaina 24.11.2023

Uusi Sonkajärven S-market avataan 1.11.2023 - Myymälä rakennettiin yhteistyössä Ylä-Savon ammattilaisten kanssa 31.10.2023 16:04:28 EET | Tiedote

Sonkajärven uusi S-market on rakennettu täysin paikallisin voimin. Myymälän seinä- ja kattoelementit valmistettiin Sonkajärvellä Omatalo Oy:n talotehtaalla, vain noin sadan metrin päässä uuden kaupan rakennuspaikasta. Hankkeen kokonaisvastuullisena urakoitsijana toimii Savon Laaturakennus Oy. Vastuullisuus vahvasti huomioituna Uuden S-Marketin kokonaisenergiansäästö on entiseen verrattuna lähes 50 prosenttia. - Kun myymälä rakennettiin paikallisin voimin, jäi rakennusaikaiset päästöt esimerkiksi elementtien kuljetuksesta todella mataliksi. Seinäelementit on nimittäin rakennettu parin sadan metrin päässä myymälästä. Rakennusprojektissa työllistettiin myös Ylä-Savon muita rakennusalan yrityksiä, joten voidaan puhua todellisesta kyläläisten omasta kaupasta. Paikallisten ihmisten työlllistäminen on osuuskaupan vastuullisuutta parhaimmillaan, toteaa vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen. Paikallisen rakentamisen lisäksi vastuullisuus on huomioitu myös muilla energiatehokkailla