SDP:n Pia Hiltunen: Sulkeeko hallitus silmänsä nuorten lisääntyvän pahoinvoinnin juurisyiltä?

– Hallitus on päättänyt maksattaa rikkaimpien veroalennukset pieni- ja keskituloisilla, joita myös suurin osa nuorista alle 30-vuotiaista on. Jo nyt kuulemme ja näemme nuorten maksuvaikeuksia ja yleistyvää ylivelkaantumista, eikä tuleva opintolainan kasvattaminen velkaantumista kevennä. Nuoret tarvitsevat uskoa tulevaisuuteen ja ansaitsevat vakautta toimeentuloon. Yhteiskuntamme tarvitsee heidät työkykyisinä ja hyvinvoivina, ei mielenterveytensä ja työkykynsä menettäneinä, toteaa Hiltunen.

Hallitus on mm. leikkaamassa asumistukea ja aikoo jäädyttää indeksikorotukset opintorahasta. Näistä yhdessä opintolainan kanssa koostuva opintotuki heikkenee n. 150 € kuussa osuen erittäin moneen nuoreen. Samalla ennusteiden mukaan tulevaisuuden valmistuvilla korkeakouluopiskelijoilla velkaa on keskimäärin 40 000 €, mikä on paljon, sillä jokaiselta alalta ei valmistuta korkeapalkkaisiin ammatteihin. Tulevaisuuden näkymät, perheen perustaminen ja omaan asuntoon säästäminen hankaloituvat entisestään, mikä lisää pahoinvointia. Taloudellisilla huolilla on suora yhteys mielenterveysongelmiin, joista jo nykyisellään aiheutuu n. 11 miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle vuosittain. Myöskään hallituksen työelämään ajamat muutokset eivät tarjoa vakautta, kun mm. irtisanomissuojaa halutaan heikentää, osa-aikatyön vastaanottamista hankaloittaa ja määräaikaisia työsuhteita lisätä.

– Hallituksen leikkaukset kohdistetaan nyt kohtuuttomasti nuoriin aikuisiin. Opiskelijoiden lisäksi nuoret perheet kokevat epävarmuutta taloudellisesta pärjäämisestään. Tänä päivänä keskituloisellakaan ei jää palkastaan säästöön. Arvioiden mukaan tulevat leikkaukset ajavat kymmeniä tuhansia lapsia lisää köyhyysrajan alapuolelle ja vaikutukset tulevat näkymään yhteiskunnallisesti vuosien päästä. Köyhyys lisää syrjäytymisen, mielenterveysongelmien sekä päihderiippuvuuksien riskiä ja periytyy seuraavillekin sukupolville. Eikö hallitus halua katsoa leikkausten todellisia vaikutuksia pidemmälle, vaan sulkee silmänsä pahoinvoinnin juurisyiltä, ärähtää Hiltunen.