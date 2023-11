Sean Ricksille Setlementtiliiton Ihmisen puolella -palkinto

Ricks palkitaan haastateltavia arvostavasta työstään Yleisradion ajankohtaistoimittajana. Setlementtiliitto antaa vuosittain Ihmisen puolella -tunnustuksen yhteiskunnalliselle vaikuttajalle, joka työllään edistää setlementtiliikkeen arvoja: yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta, moniarvoisuutta, syrjimättömyyttä ja yhteisöllisyyttä.

– Sean Ricks on työssään tuonut ihmisten moninaisuuden inhimillisellä tavalla perjantai-illan paraatipaikalle suomalaisten koteihin. Hänen työnsä lisää ymmärrystä ihmiselämän kirjosta. Elämä ei ole mustaa tai valkoista, vaan siihen liittyvät kaikki värit ja sävyt, sanoo Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen.

Setlementtiliitto on erityisesti vaikuttunut Ricksin luontaisesta kyvystä kohdata jokainen vieraansa arvostavasti.

– Vuosi 2023 on ollut Suomessa repivän, vihaisen ja rasistisen puheen aikaa. Ilmapiirin kiristyessä epäasiallisuus ja sydämettömyys ovat tulleet osaksi julkistakin keskustelua. Siksi Sean Ricksin työ on arvostettavaa ja osoittaa, että vaikeasta ja vieraaltakin tuntuvasta asiasta voidaan keskustella rakentavasti, rauhallisesti ja ihmisiä kunnioittaen. Uskomme, että näin toimiessa rakennetaan rauhaa ja kestävää yhteiskuntaa, Lemmetyinen toteaa.

– Jos jotain olen työssäni oppinut, kun olen haastatellut satoja ihmisiä, niin meillä on enemmän yhteistä kuin mikä meitä erottaa. Ja tässä ajassa se on hirveän tärkeä muistaa, koska niitä erottavia tekijöitä varsinkin sosiaalisessa mediassa on ihan valtavasti, Sean Ricks sanoo.

Hän painottaa, että kaikesta ei kuitenkaan voi olla samaa mieltä.

– Kohtaan paljon ihmisiä, joiden ajatuksia ei voi lähtökohtaisesti hyväksyä. Mutta uskon sydäntäni myöten siihen, että ainoa tapa tehdä tästä maailmasta parempi on ymmärrys. Ymmärrys myös luo toivoa. Sitähän setlementtikin tekee työllään, hyvin vaikeidenkin asioiden äärellä luo ymmärrystä, Ricks toteaa.

Ihmisen puolella -palkinnon saaja julkistettiin 23.11. Setlementtipäivillä Kemissä, jossa sote-järjestötyön ammattilaiset ympäri Suomen tapaavat toisiaan.

Ihmisen puolella -tunnustuspalkinnon suojelijana toimii presidentti, Setlementtiliiton kunniapuheenjohtaja Tarja Halonen. Palkinto on myönnetty aiemmin Palefacelle (2022), Seela Sellalle (2021) ja Paula Vesalalle (2020).