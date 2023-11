Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen on otettava luontokato vakavasti – Suomi tarvitsee kansallisen luontolain

SDP:n Suhonen ja Väätäinen: Kokonaisturvallisuuskeskus Kuopioon 21.11.2023 12:52:27 EET | Tiedote

Viime päivien tapahtumat itärajalla on nostanut yhä vahvemmin esiin maamme turvallisuustilanteen. Eikä pelkästään maanpuolustuksen osalta, vaan koko maamme kokonaisturvallisuuden kannalta. Maailman monimutkaistuessa käsitys turvallisuudesta saa koko ajan uusia ulottuvuuksia. Tietotekninen hybridivaikuttaminen on jo tätä päivää, johon törmäämme päivittäin mm. sosiaalisessa mediassa. Samaan aikaan ilmastonmuutoksesta johtuvat äärimmäiset sääilmiöt ja niistä johtuvat onnettomuudet lisääntyvät. Turvallisuushaasteet kasvavat myös rikollisuuden lisääntyessä ja siirtyessä yhä enemmän verkkoon. - Uudessa turvallisuustilanteessa on tärkeää pystyä arvioimaan riskit ennakkoon ja pyrkiä ennustamaan ja ennaltaehkäisemään epätoivottuja tilanteita. On pystyttävä selvittämään ikävien tilanteiden seuraukset ja niitä analysoimalla oppia estämään uusia. Tätä kutsutaan riskien hallinnaksi, toteaa kansanedustaja Tuula Väätäinen Kuopiosta. Nykytilanne edellyttää eri asiantuntija organisaatioiden, viranomais