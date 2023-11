Kuvitettu rakennussanakirja suomi-englanti-suomi nyt digikirjana

Digikirja on sähköinen julkaisu, joka soveltuu varsinkin paljon tietoa sisältävien teoksille, kuten sana- ja lakikirjat. Digikirja eroaa tavanomaisesta e-kirjasta mm. edistyneiden tiedonhakutoimintojen ja navigointimahdollisuuden ansiosta.

Kuvitettu rakennussanakirja suomi-englanti-suomi -kirjaan on koottu rakennusalan keskeinen terminologia ja runsaasti harvinaisia erikoistermejä. Kirjassa on 43 000 suomen- ja englanninkielistä hakusanaa sekä sanojen selitykset ja käännökset kielestä toiseen. Sanakirjan avulla löytyy täsmällinen käännösvastine esimerkiksi suunnittelussa, rakentamisessa ja kaavoituksessa tarvittaville termeille.

Rakennusalan yrityksen toimintakielenä on yhä useammin englanti. Asiakirjojen ja suunnitelmien tekemiseen tarvitaan ammattiterminologiaa, jota ei löydy yleissanakirjoista eikä tekniikan tai kaupan erikoissanakirjoista. Täsmällinen termien käyttö helpottaa yhteistyötä ja ehkäisee väärinymmärrysten syntymistä.

Sanakirjan tuhansia hakusanoja selventää yli 250-sivuinen kuvaosuus. Sen selkeät ja yksityiskohtaiset pohja-, leikkaus-, julkisivu- ja aksonometriset piirustukset kuvaavat rakennustyyppejä, rakennusmateriaaleja, työkaluja ja tarvikkeita sekä havainnollistavat niin perinteisiä kuin nykyaikaisia rakennustekniikoita, kaupunki- ja liikennesuunnittelun käsitteitä ja historiallisia tyylejä ja koristeita.

Kuvitettu rakennussanakirja suomi-englanti-suomi -digikirja on perusteos kaikille rakentamisen ja arkkitehtuurin ammattilaisille ja opiskelijoille, arkkitehdeille, insinööreille, maisema- ja sisustussuunnittelijoille, urakoitsijoille ja rakennuttajille, maankäytön ja kiinteistötekniikan ammattilaisille, kaupunkisuunnittelijoille ja viranomaisille. Tietosanakirjaluonteensa vuoksi kirja soveltuu myös taidehistorian, kuvaamataiteen ja kielten opettajille sekä harrastajille. Digikirja on vuonna 2012 painettuna ilmestyneen kirjan rinnakkaisteos.

Rakennustiedon digikirjat löytyvät Rakennustiedon palvelusivustolta, jossa ovat myös muut Rakennustiedon tietopalvelut, kuten Sopimuslomake Net ja RT-kortisto (vaativat erillisen käyttölisenssin). Yhdestä paikasta löytyvät digikirjat ja tietopalvelut helpottavat eri sisältöjen yhteiskäyttöä.

Kuvitettu rakennussanakirja suomi-englanti-suomi

Erkki Jokiniemi ja Nikolas Davies

Kustantaja: Rakennustieto Oy

163,90 € (sis. alv)

ISBN 978-952-267-477-7

Erkki Jokiniemi (1952–2020) valmistui arkkitehdiksi Oulun yliopistosta. Hän työskenteli pääasiassa yksityisellä sektorilla uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelijana. Jokiniemen työuraan sisältyi myös jaksoja julkisella puolella asemakaavoittajana sekä rakennuttaja- ja opetustehtävissä. Suurin osa suunnittelu- ja työkohteista sijaitsi Suomessa, mutta hän hoiti myös kansainvälisiä projekteja eri puolilla maailmaa.

Nikolas Davies aloitti arkkitehtuurin opintonsa Englannissa Sheffield Universityssä ja valmistui Edinburgh Herriott-Watt Universitystä Skotlannista. Davies on työskennellyt pääasiassa yksityisellä sektorilla uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelijana. Suurin osa suunnittelu- ja työkohteista on sijainnut Suomessa, mutta hän on hoitanut myös kansainvälisiä projekteja eri puolilla maailmaa.