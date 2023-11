Tuomaan markkinoita, juhlavalaisuja sekä Tamminiemen retrojoulu

Tamminiemen retrojoulu on lähiaikamatka Kekkosen aikaan

Presidentti Urho Kekkosen kotina tunnetussa Tamminiemessä vietetään 2.12.2023 klo 11–17 retrojoulua.

Päivän aikana Kekkosen ajan Suomesta huumoria ammentava poliittishistoriallinen Punatähdet-yhtye viihdyttää yleisöä Tamminiemen salissa klo 12.30, 13.30 ja 15.30.

Kävijät pääsevät myös näkemään itsensä Kekkosena testaamalla Aalto-yliopiston virtuaalielämystä.

Intendentti Mikko Teräsvirran nostalgisilla teemakierroksilla klo 12 ja 16 kuullaan tarinoita Kekkosen perheen joulunvietosta 1970-luvulla. Kello 14 lähdetään Tamminiemen oppaan museokierrokselle.

Tamminiemen yläkerrassa voi nähdä, millaista joulunvietto oli Urho Kekkosen perhepiirissä 1970-luvun alussa. Yläkertaan katetaan presidentin lastenlasten muistoihin pohjautuva 1970-luvun joulupöytä, joka on nähtävillä 7.1.2024 asti.

Liput 12/9/4€. Sisäänpääsy myös Museokortilla. Opastukset sisältyvät pääsymaksuun.

Itsenäisyyspäivän erikoisopastus Tamminiemessä

Itsenäisyyspäivä erikoisopastuksella 6.12. klo 15 kuullaan Sylvi Kekkosen Tamminiemestä. Oppaana toimii hänestä elämäkerran kirjoittanut tietokirjailija, historianopettaja VTL Anne Mattsson. Opastus sisältyy pääsymaksun hintaan.

Olavinlinnan Tuomaan markkinoilla tonttujumppaa, joulupukki ja musiikkiesityksiä

Olavinlinnan Tuomaan markkinoilla 9.12. klo 10–17 on runsaasti ohjelmaa, mm. askartelupaja, tonttujumppaa, musiikkiesityksiä ja upea juhlavalaisu. Paikalle saapuu myös oikea joulupukki.

Tänä vuonna 16. kertaa järjestettäville markkinoille tulee 40 myyjää, ja kävijöillä on mahdollisuus ostaa muun muassa käsitöitä ja paikallisten tuottajien valmistamia herkkuja. Myynnissä on myös syötävää pieneen tai isoon nälkään: grillimakkaraa, glögiä, joulupuuroa ja perinteinen joululounas.

Markkinoille on vapaa pääsy. Tapahtuman aikaan linnassa ei järjestetä yleisöopastuksia.

Olavinlinna valaistaan Ukrainan väreillä

Olavinlinnan juhlavalaisun teemana on tänä vuonna toivo. Valaisu alkaa itsenäisyyspäivänä ja huipentuu 10.12., jolloin linna valaistaan Ukrainan lipun väreillä.

Yleisöllä on mahdollisuus katsella valaisua linnan ulkopuolella tai piha-alueilla klo 20 saakka. Kokonaisuuteen kuuluu tänä vuonna myös runoilija Maaria Leinosen runoja. Niitä voi kuunnella omalla älylaitteella Salmi AR -sovelluksen kautta ja nähdä linnan muureissa. Runot tulkitsee näyttelijä Heli Lyytikäinen.

Hämeen linnassa perinteiset Tuomaan markkinat ja juhlavalaisu

Hämeen linnan perinteiset Tuomaan markkinat järjestetään 16.12. klo 10–16.

Paikalla on käsityöläisiä ja kauppiaita myymässä jouluisia tuotteita ja herkkuja. Pihalla on keppihevosratsastusta ja poniratsastusta klo 11–13 ja 14–15. Keskiaikaista musiikkia kuullaan klo 13 ja 15, ja kauneimpia joululauluja lauletaan klo 12 ja 14.

Päivän aikana järjestetään myös useita opastettuja kierroksia, mukaan voi ilmoittautua museokaupassa. Tuomaan markkinoille ja opastetuille kierroksille on vapaa pääsy.

Hämeen linna saa joulun ajaksi 16.12.2023–4.1.2024 myös päivittäin muuttuvan juhlavalaisun. Parhaat katselupaikat löytyvät rantareitiltä. Teemat löytyvät tänä vuonna muun muassa linnan Metsien kuninkaalliset -näyttelystä ja talven kauneudesta.

Vankila avoinna Tuomaan markkinoiden aikaan

Talvikaudella normaalisti kiinni oleva Vankila-museo avaa ovet Hämeen linnan Tuomaan markkinoiden aikaan 16.12. klo 10–16. Kävijöillä on mahdollisuus osallistua klo 11, 13, 14 ja 15 lähteville opastetuille kierroksille. Vankilaan ja opastuksille on päivän ajan ilmainen sisäänpääsy.

Tonttuetsintä Suomen merimuseossa

Suomen merimuseossa on avoinna kaksi näyttelyä, Kohtalona Ruotsinsalmi ja Pohjantähti, Etelän risti. Näyttelykävijöillä on mahdollisuus etsiä näyttelyihin piiloutuneita tonttuja. Tonttuetsintä on käynnissä 1.12.2023–7.1.2024.