Miten oppia tunnetaitoja aikuisena?

Tunteet vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme itseemme, muihin ihmisiin ja maailmaan. Hankalat tunteet saattavat kuitenkin kuormittaa kohtuuttomasti. Tunteiden kanssa on onneksi mahdollista opetella pärjäämään missä tahansa elämänvaiheessa.

Eevi Vuoristo ja Marika Rosenborg ovat laatineet kirjaan oivalluttavia harjoituksia, joiden avulla tutustut omiin tunteisiisi. Opit, mitä tunteet ovat ja miten niitä voi tunnistaa ja ymmärtää. Voit löytää itsellesi sopivia keinoja, kuinka toimia vaikeiden tunteiden kanssa. Itsemyötätuntoa vahvistavat harjoitukset auttavat sinua suhtautumaan itseesi ja tunteisiisi ymmärtäväisemmin.

”Tunteet tuntuvat jokaisella vähän eri tavoin, ja suhteemme tunteisiin on erilainen. Siksi meidän on tärkeää tutustua omiin tunteisiimme ja reagointiimme. Kukaan ei voi mennä piiloon oman luonteensa taakse väittämällä, ettei kykene vaikuttamaan siihen, kuinka tunteidensa perusteella toimii. Kaikki ihmiset hyötyvät tunnetaitojen harjoittelusta. Me kaikki voimme oppia paremmiksi tunteenilmaisijoiksi”, kertovat Eevi Vuoristo ja Marika Rosenborg.

Eevi Vuoristo (s. 1987) on tamperelainen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja pariterapeutti, ja hän on perehtynyt muun muassa läheisriippuvuudesta toipumiseen ja kiintymyssuhteisiin. Hänen aiempia kirjojaan ovat Ole itsellesi armollinen ja Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi sekä Tunne itsesi parisuhteessa.

Marika Rosenborg (s. 1969) on helsinkiläinen terapeutti ja eroasiantuntija. Hän on erikoistunut erityisherkkyyteen ja ahdistuneisuushäiriöihin. Hänen aiempia teoksiaan ovat Sinä selviät kyllä, Te selviätte kyllä, Luopumisen kauneus ja yhdessä Tarja Törmäsen kanssa kirjoitettu Uusperheen käsikirja.