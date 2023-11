Mediatiedote: Tampere Filharmonian keväässä loistavat kansainväliset tähtisolistit

Tampere Filharmonian kevät 2024 sisältää jännittävä yhdistelmiä ensiesityksistä, tutuista helmistä ja kiinnostavimmista löydöistä. Tampere Filharmonian tuore ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja Matthew Halls kertoo:

– Kevätkaudella haluamme jakaa kanssanne kiehtovia musiikkielämyksiä ja Tampere Filharmonian soiton parhaimmillaan. Orkesteristamme erityisen tekee sen hieno monipuolisuus ja sitoutuminen kaikkien aikakausien musiikkiin. Teosten kirjo ulottuu Bachista nykypäivään ja huipentuu teokseen, jota voi kuvata yhdeksi musiikinhistorian jättiläissaavutuksista, eli Mahlerin eeppiseen kuorosinfoniaan ”Ylösnousemus”.

Elokuussa Tampere Filharmonian puikoissa aloittanutta Hallsia tullaan näkemään kotiorkesterin korokkeella useaan otteeseen. Hän johtaa keväällä Tampereella seitsemän konserttia. Monipuolisiin konserttiohjelmiin mahtuu niin barokkia, ranskalaista musiikkia kuin muiden muassa Sibeliuksen ja Beethovenin kolmannet sinfoniat.

Kauden teemasäveltäjä James MacMillan saapuu Tampereelle toukokuussa johtamaan oman pasuunakonserttonsa (17.5.). Sen lisäksi Sir James on valinnut konserttiohjelmaansa teoksia säveltäjiltä, jotka ovat innoittaneet häntä.

Maailmanluokan tähtisolistit säihkyvät Tampere-talon lavalla

– Ensi kevät tulee olemaan huikean herkullinen, aivan poikkeuksellisen hieno. Ohjelmassa on ikonisia teoksia – ja ennen kaikkea huippuluokan solisteja, iloitsee Tampere Filharmonian intendentti Eija Oravuo.

– Esimerkiksi trumpetisti Pacho Flores, viulisti Alina Ibragimova, sopraanot Lucy Crowe ja Anu Komsi, sekä mezzosopraano Dame Sarah Connelly, vain muutamia mainitakseni, jatkaa Oravuo.

Helmikuun alussa on aivan upea konserttihelmi, kun Mozart-spesialisti, kapellimestari Bernard Labadie saapuu johtamaan Mozart-ohjelman (2.2.). Heti perään on luvassa värikäs Ranskalainen ilta (16.2.), jossa tähtipianisti Angela Hewitt tulkitsee Ravelin pianokonserton. Sellisti Alban Gerhart tarttuu Elgarin sellokonserttoon (19.4.) ja samassa konsertissa soi ikoninen Stravinskyn Kevätuhri. Kevään suurin kuoroteos on Bachin Johannes-passio ( 28.3.), kuoro on mukana myös Debussyn teoksessa Nocturnes (16.2.) ja kauden päätöskonsertissa (23.5.).

Rajaton kevät





Kevät korkataan ikonisilla diskohiteillä, kun lauluyhtye Rajaton saapuu Tampere filharmonian vieraaksi Abba-ohjelmistollaan (12.1.). Helmikuussa musiikkisatujen klassikko Prokofjevin Pekka ja susi tarjoaa ohjelmaa koko perheelle, kun tuplakonsertit vauhdittavat talviloman alkuun (23.2.). Vappukonsertin ohjelma (1.5.) poreilee muun muassa operettisäveliä, ja lavalla sädehtii 25-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä sopraano Angelika Klas.

Tavalliseen tapaan orkesteri kutsuu konserttikauden aikana jälleen tuhansia päiväkoti- ja koululaisryhmiä omiin konsertteihinsa. Keväällä konsertissa vierailevat esimerkiksi kahdeksasluokkalaiset Taidetestaajat-ohjelman kautta. Kuluvalla kaudella yhteistyö musiikkioppilaitosten kanssa on entisestään monipuolistunut, kun yhteistyö Sibelius-Akatemian ja Talent Norgen kapellimestariohjelman kanssa on saateltu käyntiin. Yleisö pääsee nauttimaan tiivistyneen yhteistyön tuloksista konkreettisesti, kun professori Sakari Oramo tuo kapellimestarioppilaitaan Tampereelle, jotka johtavat Huomisen huiput -konsertin (9.2.).

Tampere Filharmonian kevään 2024 konserttiohjelma julkaistiin keskiviikkona 22.11. klo 17. Tilaisuuden lopuksi Tampere-talon pääaulassa paljastettiin BCensemblen kierrätystaiteilijoiden Milla ja Petri Neuvosen kierrätystaideteos ”Säkenöivät sävelet”. Teos on Tampere Filharmonian tilaustyö, ja se on tehty kierrätetyistä orkesterin painotuotteista, esimerkiksi kausiesitteistä ja konserttien käsiohjelmista. Taideteos toimii myös selfieseinänä, jonka edessä konserttikävijät voivat ikuistaa itsensä osana orkesteria ja jakaa konserttikokemuksensa sosiaalisessa mediassa.

Tampere Filharmonian ensi kevään ohjelmiston julkistustilaisuuden tallenteen voi katsoa Aamulehti LIVEstä (tilaajille).



Kevään 2024 kausisarjan myynti on alkanut 22.11. Kevään orkesteri- ja kamarimusiikkikonserttien yksittäisliput tulevat myyntiin ma 4.12.2023 klo 9.00. Liput Tampere-talon Lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista tai Lippu.fi-myyntikanavista.

Lisätiedot osoitteesta tamperefilharmonia.fi.