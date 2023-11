Jyväskylän yliopisto syventää yhteistyötä Nokian ja Elisan kanssa

Jyväskylän yliopisto käynnistää Nokian ja Elisan kanssa uudenlaisen koulutuksen työelämäyhteistyön, joka integroi informaatioteknologian tiedekunnan tutkinto-opetuksen ja yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvat puolet toisiinsa. Yhteistyön tavoitteena on koko ketjun, alkaen ensimmäisen vuoden opiskelijoista ja yltäen vaativaan TKI-toimintaan, kattava strateginen kumppanuus.

Koulutusyhteistyö tarkoittaa esimerkiksi opintojen aikaista työharjoittelua, opinnäytetöitä ja teknologiaa kehittäviä tutkimushankkeita.

”Suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen merkitys on Nokialle erittäin tärkeää ja haluamme varmistaa, että Suomesta löytyy maailmanluokan osaamista ja innovointia myös tulevaisuudessa. On hienoa päästä tiivistämään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa entisestään”, sanoo Nokian ohjelmajohtaja Jarkko Pellikka.

”Yliopisto on vahva opettamaan sisältöjä, keskeisiä periaatteita sekä kouluttamaan kriittiseen ajatteluun ja ongelmaratkaisuun. Yritykset ovat puolestaan vahvoja luomaan projektityöskentelyn ja ryhmätyön taitoja, tarve- ja käyttäjälähtöisyyttä tai esimerkiksi ymmärrystä riittävän hyvistä kompromisseista. Yhteistyö tarjoaa diplomi-insinööriopiskelijoillemme mahdollisuuden yhdistää opintoihinsa palkattua harjoittelua Nokialla ja Elisalla TKI-hankkeissa. Tämä kehittää merkittävästi opiskelijoidemme ammatillisia valmiuksia sekä monipuolisia työelämätaitoja ja tarjoaa heille ainutkertaisen ikkunan havainnoida jo opintojen aikana uuden IT-alan teknologian kehittämistä,” kertoo koulutuksesta vastaava varadekaani Lauri Kettunen Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnasta.

”Elisa on yksi maailman edelläkävijöistä automaation ja ohjelmisto-ohjautuvien verkkojen kehittämisessä. Meillä ohjelmistotuotanto ja automaatiokehitys on rakentunut jo vahvasti sisään prosesseihin ja luonut taloon paljon aivan uudenlaista tekemistä ja osaamisrooleja. Elisalla ohjelmisto- ja verkko-osaaminen sulautuvatkin koko ajan entistä enemmän toisiinsa, ja molemmille on tarvetta. Meille on tärkeää kehittää nykyistä henkilöstöämme uusiin rooleihin ja osaamistarpeisiin, mutta tulemme tarvitsemaan tulevaisuudessa myös uutta osaamista ja resursseja, joiden avulla voimme jatkaa valitsemaamme suuntaa vahvan automatisaation kehittämisen saralla” sanoo Elisan Keski-Suomen aluejohtaja Juha Peltomäki.

