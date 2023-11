SDP:n 1. varapuheenjohtajan Nasima Razmyarin puhe välikysymyskeskustelussa 21.11.2023.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,

Sanotaan, että politiikkaa tehdään aina ajassa. Tämä pitää paikkansa. Mutta suunta, mihin päätöksiä tehdessä katsotaan, on jokaisen hallituksen itse valittavissa.

Kun ennen vaaleja asiantuntijoilta kysyttiin taloudesta, jopa taloustieteilijät korostivat, että taloudessakin kysymys on usein arvovalinnoista hyvien tavoitteiden välillä. He kehottivat välttämään suuria nuoriin kohdistuvia leikkauksia, koska niiden negatiiviset seuraukset ovat usein saatuja säästöjä suuremmat. Nuoret ovat herkässä kohdassa elämää, vasta aloittamassa työuraansa ja ryhtymässä rakentamaan omaa perhettä. Elämä ei ole vielä tuonut heille turvaa ja varallisuutta.

Merkittävänä yhteiskunnan kestävyyden mittarina toimii nuorten usko tulevaisuuteen. Tuota uskoa voi kukin hallitus vuorollaan joko vahvistaa tai heikentää. Viisas hallitus pyrkii vahvistamaan yhteiskunnallista luottamusta, sen henkistä resilienssiä ja osana sitä nuorten uskoa tulevaisuuteen.

Arvoisa hallitus, te olette valinneet eri linjan. Te leikkaatte nuoren arjesta ja tulevaisuudesta. Mihinkään muuhun lopputulokseen ei voi päätyä, kun katsoo päätöstenne kokonaisuutta. Panostuksenne nuoriin ovat kosmeettisia verrattuna tekemiinne leikkauksiin.

Hallituksen omat vaikutusarviot toteavat: nuorilta leikataan enemmän ja nuorten asemaa heikennetään rajummin kuin muiden.

Hallituksen nuoria koskevat päätökset sekä nuoria koskevat puheet ovat vähätteleviä, jopa vastuuttomia.

Hallituksen valitsema linja yhdistettynä hätäiseen valmisteluun ja vaikutusarvioiden ylenkatsomiseen on politiikan tekemisen tapa, jonka emme olisi toivoneet Suomeen rantautuvan.

Arvoisa puhemies,

Usko parempaan tulevaisuuteen on aina kannatellut suomalaista yhteiskuntaa. Tuoreiden tutkimusten mukaan alle kolmekymppiset suomalaiset ovat muita ikäluokkia enemmän huolissaan siitä, että elämä ei kanna. Suomen tarina on perustunut keskinäiseen luottamukseen, myös eri sukupolvien välillä. Tähän saakka on kukin sukupovi voinut vuorollaan olettaa, että tulevaisuudessa asiat ovat aina paremmin.

Olen huolissani siitä, mitä tapahtuu Suomelle, jos tämä luottamus murentuu. Miten rakennamme yhdessä Suomea, joka on avoin ja kansainvälinen, uskoo koulutukseen ja sivistykseen ja jossa kullakin on mahdollista omalla työllään rakentaa oma tulevaisuutensa? Jos menetämme nuorten luottamuksen, on sitä vaikea korjata. Jokainen äiti, isä tai luotettu aikuinen tietää tämän.

Nyt hallitus kiskaisee maton nuorten, tulevaisuuttaan rakentavien kansalaisten jalkojen alta monilla yksittäisillä päätöksillä, jotka yhdessä vaikuttavat nuorten elämään moni tavoin. Hallitus murskaa monen nuoren unelmia. Unelmia omasta kodista, velattomuudesta, työelämään pääsystä tai palveluista, jotka auttavat jaksamaan – pääsemään itsenäisen elämän alkuun ja eteenpäin.

Hallitus osoittaa päätöksillään, että nuorten pärjääminen, itsenäinen elämä ja tulevaisuus ovat jotain, mistä voidaan leikata, mihin yhteiskunnalla ei ole varaa.

Ja se jos jokin, on arvovalinta.

Arvoisa puhemies,

On totta, että talouden tila on vakava. Mutta jos menetämme tulevaisuuteen uskovat nuoret, kenelle me tämän maan tulevaisuutta ja kestävää taloutta rakennamme?

Hallituksen esitysten ja niiden vaikutusten lukeminen on kylmäävää.

Hallitus leikkaa opiskelijoiden toimeentulosta jättämällä opintotuen indeksikorotukset tekemättä tilanteessa, jossa elinkustannukset nousevat. Samalla leikataan asumistuesta. Hallitus puolustautuu kertomalla korottavansa opintolainan valtiontakausta ja kasvattamalla nuorten mahdollisuuksia päästä töihin.

Haluatteko te siis, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa vai että opiskelijoiden on mentävä jaksamisensa äärirajoille selvitäkseen arjen kustannuksista?

Hallituksen työelämäheikennykset taas kohdistuvat kipeästi juuri työelämään astuviin nuoriin, kun irtisanomista helpotetaan ja pätkätyötä lisätään. Tähän hallitus oletettavasti vastaa, että se tavoittelee 100 000 uutta työpaikkaa ja työmarkkinauudistusten tekeminen on välttämätöntä. On hallituksen arvovalinta lisätä perusteettomia pätkätöitä tai rankaista sairastamisesta.

Kun hallituksen oli keksittävä millä se maksattaa yleisen varainsiirtoveron kevennyksen, päätti se poistaa nuorilta ensiasunnon ostajilta verovapauden.

On valinta rakentaa yhteiskuntaa, jossa nuori ei uskalla suunnitella tulevaisuuttaan, hakea asuntolainaa tai perustaa perhettä, kun työelämä sirpaloituu ja muuttuu yhä turvattomammaksi.

Arvoisa puhemies,

Hallitus leikkaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Se heikentää mahdollisuuksia hyvään elämään lyhentämällä lastensuojelun jälkihuoltoa, heikentämällä mahdollisuutta kuntoutukseen ja vaikeuttamalla mielenterveyspalveluihin pääsyä. Hallitus kuittaa tämän kritiikin tietenkin lupaamalla lapsille ja nuorille toteutettavan terapiatakuun. Tätä esitystä ei kuitenkaan ole annettu eduskunnan käsiteltäväksi ja palveluiden vahvistamiseen ensi vuodelle suunnattu 6 miljoonan euron satsaus on pyyhitty pois hallituksen budjettiesityksestä.

Hallitus kovasti toistelee, että päätöksiä on tehtävä, koska tekemättä jätettyjen päätösten maksajina ovat tulevat sukupolvet. Ilmeisesti tämä ei kuitenkaan koske ilmasto- ja luontopolitiikkaa. Ilmastokriisiin vastaaminen on meidän sukupolvemme tehtävä, mutta hallitus sysää vastuun ja hinnan tuleville sukupolville.

Arvoisa puhemies,

Politiikassa mikään ei ole pakko, vaan kyse on valinnoista. Kun teihin vedotaan, että tehkää toisin, kun teille sanotaan, että katsokaa tätä kokonaisuutta, niin se ainakin pysäyttäisi minut.

Kyse ei ole yksittäisistä toimista, vaan hallituksen leikkauspolitiikasta kokonaisuudessaan, jonka kylmin ja syvin osuus kohdistuu erityisesti nuorten tulevaisuuteen.

Hallitus sanoo, ettei välikysymys anna oikeaa kuvaa sen nuorisopolitiikasta.

Arvoisa hallitus, me puhumme täällä tänään teidän politiikastanne, teidän leikkauksistanne, teidän kiristyksistänne, teidän nuoriin kohdistamistanne kurittavista päätöksistä. On hyvin vaikea löytää teidän politiikastanne muuta kuvaa, kuin se kuva, jossa moni hallituksen säästöpäätös osuu nimenomaan nuoriin.

Kun nuoret itse ovat menettämässä luottamusta, voi kysyä mikä arvo on toivolla ja tulevaisuudenuskolla? Uskallanko lähteä opiskelemaan? Perustaa perheen? Hakea asuntolainaa? Voinko luottaa siihen, että elämä kantaa?

Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri,

Suomen historia on ollut täynnä vaikeita hetkiä, mutta niistä on selvitty koko yhteiskunnan voimin. Nyt suomalainen yhteiskunta ja nuoret sukupolvemme tarvitsevat oikeudenmukaisuutta ja arvojohtajuutta.

Siinä missä muu maailma korostaa, että pitäkää huolta nuorista, he ovat hyvinvointiyhteiskunnan rakentajia ja aikamme haasteiden ratkaisijoita, valitsee tämä hallitus täysin päinvastaisen suunnan.

Huoli julkisesta taloudesta on jaettu. Tavoite ei kuitenkaan pyhitä keinoja.

Minst lika stor är den gemensamma oron för Finlands unga. Denna oro finns oavsett ålder, yrke, social grupp eller politisk bakgrund.

Ymmärrän sitä vanhempaa, joka on huolissaan lapsestaan. Ymmärrän sitä huolestunutta opettajaa, joka näkee pahoinvoivia nuoria työssään. Ymmärrän myös niitä nuoria, jotka ovat osoittaneet syksyn aikana mieltänsä hallituksen linjaa vastaan.

Samanaikaisesti kun hallitus syyttää oppositiota pelottelusta, hallituksen omassa retoriikassa ainut kuorma, jota nuoret voivat mahdollisesti kantaa on velkakuorma.

Hallituksen puheissa velkaantumista taitetaan nuorten vuoksi, mutta todellisuudessa hallitus kasaa kestämätöntä velkataakkaansa juuri nuorten harteille. Se on nuorille pakotettua opintovelkaa, mutta myös hyvinvointivelkaa, luontokatoa ja luottamuspulaa.

Haluaako tämä hallitus todella jäädä historiaan siitä, miten se romutti nuorten uskon tulevaisuuteen ja loi menetetyn sukupolven? Nyt on hallituksen aika vastata - ei oppositiolle, vaan kaikille Suomen nuorille.

Arvoisa puhemies,

Hallitus toteuttaa politiikkaa, jonka lukuisat eri heikennykset kohdistuvat erityisesti nuoriin. Näin hallitus heikentää nuorten uskoa tulevaisuuteen ja lisää näköalattomuutta. Nuorten asemaa horjuttamalla hallitus horjuttaa samalla myös Suomen tulevaisuutta.

Tämän vuoksi me välikysymyksen allekirjoittajat esitämme hallitukselle epäluottamusta.