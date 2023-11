Espoon Vihreät: Espoo panostaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen

Espoon poliittiset ryhmät pääsivät maanantaina 20.11.2023 yhteisymmärrykseen vuoden 2024 talousarviosta. Vihreät on tyytyväisiä, että tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Espoo panostaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen laatuun, lapsiin ja nuoriin, henkilökunnan jaksamiseen, kulttuuriin, vesiensuojeluun sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Espoo on kipuillut pitkään osaavan ja kelpoisen henkilöstön vajeesta erityisesti varhaiskasvatuksessa. Vihreä ryhmä pitää tärkeänä, että neuvotteluissa tätä haastetta ryhdyttiin ratkomaan.

“Yhdessä edellytimme, että kaupunki laatii ensi vuoden aikana ohjelman osaavan henkilökunnan saatavuuden vahvistamiseksi. Se on tarpeellinen askel oikeaan suuntaan”, Vihreän ryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste kertoo.

Työn houkuttelevuutta pyritään lisäämään jatkossakin palkkaratkaisun järjestelyvaraerien suuntaamisella erityisesti työvoimapulakohteisiin.

“Vihreille etenkin varhaiskasvattajien työtaakan helpottaminen on ollut tärkeää. Nyt saimme läpi päätöksen vakinaistaa aiemmin yhden vuoden hankerahoilla palkattujen päiväkotiapulaisten työn, mikä osaltaan auttaa päiväkotien arkea.” Kauste kiittää.

Valtuustoryhmät päättivät osana ratkaisua tukea myös yksityistä varhaiskasvatuksen palvelutuotantoa nostamalla yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelien ja yksityisen hoidon kuntalisän määrärahaa vastaamaan paremmin yleistä hintojen kasvua.

“Tiukassa taloustilanteessa myös asukaspuistot olivat vaarassa. Monella alueella ne ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja. Onneksi saimme pelastettua ne lakkautukselta.” Kauste sanoo.

Peruskoulujen osalta ryhmäkokojen säilyttäminen ennallaan oli Vihreille tärkeä voitto.

“Onnistuimme estämään perusopetuksen leikkaukset sekä varmistamaan lukiokoulutuksen korkean laadun”, Kauste iloitsee.

“Tällä budjetilla yritämme myös puuttua lasten ja nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin, mikä on ollut meille Vihreille iso huolenaihe.”

“Kulttuuriavustusten rahoituksen lisäämisellä halusimme tukea lasten ja nuorten harrastamista sekä paikallisia kulttuuritoimijoita”, hän lisää. “Oittaan liikunta-alueen huoltorakennuksen ja Leppävaaran tekonurmikentän rakentaminen, Espoon pääpyöräreittien toteutumisen edistäminen yhdessä naapurikaupunkien sekä naisten erilliset uimavuorot puolestaan tulevat taas parantamaan kaupungin liikuntatarjontaa ja -olosuhteita.”

Espoo kasvaa nykyään jopa 8000 asukkaalla vuodessa. Lapsimäärän voimakas kasvu on aiheuttanut huolta päiväkoti- ja koulutilojen riittävyydestä. Kahdeksanvuotisessa investointiohjelmassa on useita koulu- ja päiväkotihankkeita, mutta väestönkasvuun nähden määrä on riittämätön.

“Tulevalle vuodelle varmistimme suunnittelurahan kiireisimpien päiväkotihankkeiden sekä Postipuun, Saarnilaakson, Laurilahden, Opinmäen tai vaihtoehtoisesti Olarin koulun laajennuksen sekä Länsi-Espoon lukiohankkeen kiirehtimiseksi. Samalla edellytimme, että investointiohjelmaan palataan jo kevään 2024 aikana, jolloin Vihreät tulevat jatkamaan vaatimuksia investointikaton nostamiseksi.” kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen sanoo.

“On tärkeää, että jatkossa investointiohjelman suunnittelu tullaan tekemään paremmassa yhteistyössä luottamushenkilöiden sekä tilojen käyttäjien kanssa. Investointipäätökset ovat siten pitkäjänteisempiä ja vastaavat paremmin eri alueiden ennakoituun lapsimäärän kasvuun,” tila- ja asuntojaoston puheenjohtajanakin toimiva Partanen jatkaa.

Opetuksen ja vapaa-ajan toiminnan lisäksi talousarviossa varmistetaan kaupungin kestävän kasvun edellytykset. Espoo haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. Vihreille onkin tärkeää, että tämä tahtotila näkyy myös talousarviossa.

“Kaupungin ilmastotoimien tehostamiseksi sovimme, että jatkossa kaikki merkittävät asemakaavat tukevat hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Rakennushankkeille asetetaan hiilijalanjälkiraja-arvot ja koulukiinteistöjen jätteiden lajittelua parannetaan”, Henna Partanen kertoo.

Työtä hiilineutraalin kaupungin tekemiseksi riittää jatkossakin ja siksi valtuustoryhmät linjasivat, että hiilineutraaliustiekartan hyväksyminen tuodaan valtuuston päätettäväksi keväällä 2024. Tiekartta tulee pitämään sisällään tarvittavat lisätoimet

Espoon hiilineutraaliustavoitteen 2030 saavuttamiseksi.

Ilmastonmuutoksen torjumisen ohella Vihreät pitävät tinkimättömästi myös luonnon puolta.

“Espoossa on lähes sata järveä, lukuisia virtavesiä ja pitkä pätkä merenrantaa. On hienoa, että lisäämme vesiensuojelun rahoitusta sekä kiirehdimme Finnovikenin altaan lisävedensaantia, jotta arvokas lintukosteikko saadaan turvattua”, Mikki Kauste päättää.