Sofia Virta: Vihreiden vaihtoehdossa nuorelle aikuiselle jäisi lähes 1 000 euroa enemmän käteen vuodessa kuin hallituksen budjetissa

Vihreät esitti epäluottamusta hallitukselle, koska hallitus toteuttaa politiikkaa, jonka lukuisat eri heikennykset kohdistuvat erityisesti nuoriin, heikentävät nuorten uskoa tulevaisuuteen ja lisäävät näköalattomuutta. Vihreiden mukaan nuorten asemaa horjuttamalla hallitus horjuttaa samalla myös Suomen tulevaisuutta, vaikka talouden tasapainottamista ei olisi pakko toteuttaa nuorten kustannuksella.

– Me Vihreät ymmärrämme, että taloutta pitää tasapainottaa. Mutta me emme ymmärrä, miksi se on valittu tehtäväksi juuri lapsilta ja nuorilta leikkaamalla. Se ei ole pakko tai välttämättömyys. Se on poliittinen arvovalinta, Virta painotti.

Sofia Virta antoi maistiaisia Vihreiden vaihtoehtobudjetista, joka julkaistaan lähipäivinä.

– Meidän (arvovalintamme) olisi toisenlainen. Tulemme esittämään vaihtoehdon, jossa lapsilta ja nuorilta ei leikata. Meidän vaihtoehtobudjetissamme panostetaan lähes puoli miljardia enemmän lapsiperheisiin ja nuoriin. Panostamme kouluihin, nuorten palveluihin, opintotukeen ja lapsikorotuksiin verotuksessa ja sosiaaliturvassa, Virta kertoi.

Virta paljasti, että Vihreät on onnistunut kokoamaan vaihtoehdon, jossa nuoret aikuiset eivät kanna kohtuutonta vastuuta velkataakasta ja jossa silti tasapainotetaan taloutta hallitusta enemmän.

– Me tulemme esittämään vaihtoehdon, jossa nuorelle aikuiselle jää lähes 1000 euroa enemmän vuodessa käteen verrattuna hallituksen politiikkaan. Silti me ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus. Ja silti me keventäisimme teitä enemmän työn verotusta.