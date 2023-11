Vapriikin vuodessa 2024 soi Manserock, Milavida on muodin huipulla

Manserock 8.2.2024 - 31.12.2026

Juice Leskinen Coitus Int. ja Alwari Tuohitorvi lähtivät kesällä 1975 yhteiselle kiertueelle, jonka nimeksi tuli Manserock. Tästä sai nimensä ilmiö, joka valloitti koko Suomen ja kasvoi megaluokan suosioon seuraavan vuosikymmenen aikana. Manserock jätti pysyvän jäljen suomalaiseen musiikkikenttään ja soi edelleen vahvasti 2020-luvulla. Pitkään odotettu elämyksellinen näyttely on toteutettu laajan manserock-veteraaneista koostuvan työryhmän avustuksella. Näyttely tarkastelee ilmiötä laajasti niin isojen nimien kuin tuntemattomampien taustatekijöidenkin kautta.

Näyttelyssä on esillä laaja kattaus manserock-muistoja: muun muassa soittimia, esiintymisasuja, fanitavaraa, tuttuja ja tuntemattomia valokuvia keikoilta ja keikkabusseista sekä videotaltiointeja. Näyttelyssä paljastetaan myös laaja ja polveileva manserockin sukupuu. Ja tietysti näyttelyssä soi rock.

Manserock-näyttelyn avajaisia vietetään torstai-iltana 8.2.2024. Näyttely on esillä muutaman vuoden.

Vuoden Luontokuvat 13.2.-14.4.2024

Vuoden Luontokuvat 2023 -näyttely on esillä Vapriikissa helmikuusta huhtikuulle. Näyttelyssä voi ihailla kilpailun parhaita kuvia, jotka valittiin yli 14 000 osallistuneen kuvan joukosta. Näyttelyssä on mukana kaikki 38 palkittua kuvaa, mukaan lukien Vuoden Luontokuva 2023: Jetro Luhtaan upea otos sateenkaaresta tunturimaisemassa. Näyttely tarjoaa monipuolisen katsauksen Suomen luonnon kauneuteen ja monimuotoisuuteen.

Kiven voima 26.4.-4.8.2024

Tampereen Kivimuseo juhlii kymmenettä vuottaan Vapriikissa! Sen kunniaksi Vapriikin ensimmäisen kerroksen päänäyttelytilaan avautuu huhtikuussa kaikille kivifaneille suunnattu Kivimuseon teemanäyttely. Se esittelee kivien ja mineraalien mielenkiintoista maailmaa sekä Vapriikin kivikokoelman helmiä. Näyttely tarjoaa kivenkovaa tietoa sekä visuaalisia elämyksiä. Omat osastonsa saavat mm. fossiilit, ametistit ja jalokivet. Myös nuorimmat museokävijät huomioidaan – aihe sopii koko perheelle.

Uniajan Australia: Seitsemän sisaren tarinat lokakuu 2024-

Syksyllä 2024 Vapriikki tuo yhteistyössä Australian kansallismuseon kanssa annoksen auringonpaistetta Suomen syksyn harmauteen. Huikaisevan värikäs ja visuaalisesti näyttävä Uniajan Australia -näyttely sukeltaa syvälle Australian alkuperäiskansojen unimaailman tarinoihin. Maailman vanhin, jopa 100 000 vuotta vanha aboriginaalikulttuuri levittäytyy museokävijän eteen taidokkaiden käsitöiden, taideteosten ja videoinstallaatioiden välityksellä.

Näyttely sai alkunsa, kun alkuperäiskansat pyysivät apua Australian kansallismuseolta kulttuurinsa säilyttämiseksi. Kolmen aboriginaalikansan vanhimmat vaalivat tiukasti myös näyttelyn sisältöä ja esittämistapaa.

Laajan näyttelyn keskiössä on eri puolilla maailmaa tunnettu seitsemän sisaren tarina. Esihistorialliseksi tunnistetussa kertomuksessa lemmenkipeä noita jahtaa sisaria halki Australian aavikoiden, mutta nokkelat naiset torjuvat noidan lähestymisyritykset kerta toisensa jälkeen. Lopulta he lentävät tähdiksi taivaalle päästäkseen pakoon ei-toivottua kosijaa. Sisarten matkan aikana tutustutaan aboriginaalien kulttuuriin, tapoihin ja perinteeseen. Kaiken perustana on oman kansan maa ja ihmisen kuuluminen siihen saumattomana osana luontoa ja elämän kiertokulkua. Näyttelyn planetaariossa kävijä voi maata tähtitaivaan alla ja katsella taivaalle piirtyvää seitsemän sisaren tarinaa.

Postimuseo

Vapriikissa sijaitseva Postimuseo avaa uudenlaisen museotilan 2. helmikuuta 2024: Kohtaamispaikka Kupla yhdistää kävijöiden kohtaamisen ja pienimuotoisen näyttelytoiminnan. Kuplan avulla museo vahvistaa suomalaista keskustelukulttuuria, lisää osallisuutta ja kannustaa vuoropuheluun. Kohtaamispaikka Kupla on osa Postimuseon ja Tampereen historiallisten museoiden uutta valtakunnallista vastuumuseotehtävää, joka alkaa 1.1.2024. Erityisalana on viestintä, peli, posti ja digitaalinen elämä.

Kohtaamispaikka Kuplan näyttelyt ovat kantaaottavia ja pohtivat viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän ilmiöitä eri näkökulmista. Ensimmäinen näyttely on Hyvä ihminen – miksi holokausti koskee meitäkin? (2.2.–26.5.2024). Se kertoo, miksi suomalaisesta olutravintolasta tuli Berliinissä vuonna 2019 antifasistien kohde. Näyttely avaa, miten toisen maailmansodan aikaisen holokaustin käsittely Saksassa ja Suomessa on edennyt eri tahtiin: Miten käsittelytavan ja prosessien eroavaisuudet ovat vaikuttaneet kansalaisten näkemyksiin, tapaan muistaa ja muistella toisen maailmansodan tapahtumia ja tekoja – ja mitä tämä kaikki saa aikaan kulttuurien kohdatessa. Äärioikeistolaisuus ja juutalaisvastaisuus on jatkanut kasvuaan niin Saksassa, mutta tullut entistä näkyvämmäksi myös Suomessa. Gazan tapahtumat lokakuussa 2023 ovat lisänneet vastakkainasettelua entisestään. Näyttelysisällön ovat tuottaneet toimittaja Mari Lukkari ja sarjakuvataiteilija Hannele Richert.

Kuplan syksyn 2024 näyttely kertoo postilaisten työstä, sen muutoksesta ja monikulttuurisuudesta sekä Postin sosiaalisesta vastuusta. Postimuseon Viestinviejät-näyttely sulkeutuu 15.9.2024 oltuaan esillä kymmenen vuotta. Tilalle tulee vuoden 2025 alussa Kuvan vallankumous -näyttely, joka käsittelee postikorttia mediana.

Museo Milavida

Muodin huipulla 12.4.2024–22.3.2025

Näsilinnassa sijaitsevan Museo Milavidan keväällä 2024 avautuvassa näyttelyssä paistatellaan muodin huipulla.

Muodin huipulla -näyttely esittelee muodin loisteliasta ja värikästä historiaa 1770-luvulta 2010-luvulle. Kimmellystä, tyylikkyyttä ja dramatiikkaa tarjoilevat puvuillaan muotimaailman huippusuunnittelijat kuten Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, Versace, Jean-Paul Gaultier ja Alexander McQueen. Muodin vanhinta kerrostumaan edustaa upea naisen hovipuku Ranskasta 1770-luvulta.

Muodin huipulla perustuu Fashion Museum in Riga -museon tuottamaan Masterpieces of Fashion -näyttelyyn. Pukuja tulee esille 30 kappaletta.